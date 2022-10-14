Об этом 24 каналу рассказал военнослужащий ВСУ, политолог Кирилл Сазонов. Он объяснил, что из Бахмута оккупантам было бы удобно идти дальше на Константиновку, Славянск и Краматорск, но украинские военные героически держат там фронт.
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Оккупанты уже бегут из Донбасса
Вместе с тем на других направлениях настроения у захватчиков не очень. Они пытаются сами отходить из некоторых населенных пунктов, потому что понимают, что совсем скоро там ждут ВСУ.
"Я думаю, не зря ждут, потому что у нас есть планы и на Лисичанск. Наш "Булат", командир "Хорта", пообещал бабушке в Лисичанске помочь с ремонтом дома", – поделился Сазонов.
Так что если у нас такие шутки, такие настроения, то на Донецком направлении они тоже будут отходить. Из Донецка бегут все, кто могут – они верят в ВСУ больше, чем мы,
– подчеркнул военный.
Россияне жестко конфликтуют между собой
Он объяснил, что моральное состояние оккупантов в большинстве своем действительно очень плохое. Ведь если в армию набирать принудительно, выдавать повестки и запихивать в автобусы всех, кто не хотел и прятался, смешивать бывших зеков с военными, как это делают в России, то это обязательно приведет и к внутренним конфликтам.
Следовательно, оккупанты могут стрелять в офицеров, сдаваться, устраивать разборки между собой. Но если раньше они бились из-за "мародерки", то сейчас – просто из-за ненависти друг к другу. Кроме того, россияне любят и практикуют употребление алкоголя, а когда это делают люди с оружием, это всегда заканчивается плохо.
Это у нас, где высока мотивация, реальное братство, взаимоподдержка, очень много добровольцев, совсем другие настроения. А они не понимают, зачем им здесь умирать, они не хотят, поэтому любые эксцессы возможны,
– подытожил Сазонов.
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Актуальные потери врага
Деморализацию оккупантов можно объяснить не только отсутствием мотивации и понимания, что они вообще делают в Украине, но и огромными потерями. Ведь по состоянию на 14 октября с начала полномасштабной войны Россия потеряла уже по меньшей мере 64 300 бойцов. Кроме того, ВСУ уничтожили очень много российской техники:
- танков – 2 521,
- боевых бронированных машин – 5 172,
- артиллерийских систем – 1 566,
- РСЗО – 362,
- средств ПВО – 186,
- самолетов – 268,
- вертолетов – 240,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 1 199,
- крылатых ракет – 316 единиц,
- кораблей /катеров - 16 единиц,
- автомобильной техники и автоцистерн – 3 944 единицы,
- специальной техники – 142 единицы.