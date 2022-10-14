Об этом 24 каналу рассказал военнослужащий ВСУ, политолог Кирилл Сазонов. Он объяснил, что из Бахмута оккупантам было бы удобно идти дальше на Константиновку, Славянск и Краматорск, но украинские военные героически держат там фронт.

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Оккупанты уже бегут из Донбасса

Вместе с тем на других направлениях настроения у захватчиков не очень. Они пытаются сами отходить из некоторых населенных пунктов, потому что понимают, что совсем скоро там ждут ВСУ.

"Я думаю, не зря ждут, потому что у нас есть планы и на Лисичанск. Наш "Булат", командир "Хорта", пообещал бабушке в Лисичанске помочь с ремонтом дома", – поделился Сазонов.

Так что если у нас такие шутки, такие настроения, то на Донецком направлении они тоже будут отходить. Из Донецка бегут все, кто могут – они верят в ВСУ больше, чем мы,

– подчеркнул военный.

Россияне жестко конфликтуют между собой

Он объяснил, что моральное состояние оккупантов в большинстве своем действительно очень плохое. Ведь если в армию набирать принудительно, выдавать повестки и запихивать в автобусы всех, кто не хотел и прятался, смешивать бывших зеков с военными, как это делают в России, то это обязательно приведет и к внутренним конфликтам.

Следовательно, оккупанты могут стрелять в офицеров, сдаваться, устраивать разборки между собой. Но если раньше они бились из-за "мародерки", то сейчас – просто из-за ненависти друг к другу. Кроме того, россияне любят и практикуют употребление алкоголя, а когда это делают люди с оружием, это всегда заканчивается плохо.

Это у нас, где высока мотивация, реальное братство, взаимоподдержка, очень много добровольцев, совсем другие настроения. А они не понимают, зачем им здесь умирать, они не хотят, поэтому любые эксцессы возможны,

– подытожил Сазонов.

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Актуальные потери врага

Деморализацию оккупантов можно объяснить не только отсутствием мотивации и понимания, что они вообще делают в Украине, но и огромными потерями. Ведь по состоянию на 14 октября с начала полномасштабной войны Россия потеряла уже по меньшей мере 64 300 бойцов. Кроме того, ВСУ уничтожили очень много российской техники: