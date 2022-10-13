Так, у місті Сватове Луганської області окупанти зводять лінію оборони. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

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Російські військові будують "непрохідну" лінію оборони

Окупанти будують у Сватовому лінію оборони. Самі загарбники називають її "непрохідною". Про це вже заявили у російських ЗМІ. Ба більше, кремлівські посіпаки порівнюють свої укріплення з лінією Мажино у Франції, яку у 1928 році будували на кордоні з Німеччиною. Зокрема, щоб уникнути нападу та дати сигнал для початку оборонних заходів.

Це, напевно, не найкраще порівняння, бо вона (лінія Мажино – 24 канал) була доволі швидко пройдена противником,

– підкреслив Череватий.

Також речник Східного угруповання військ ЗСУ розповів, що загарбники називають свої оборонні укріплення "лінією Путіна". Та підкреслив, що це не завадить нам знищувати противника.

Тим часом окупанти продовжують агресивний штурм в районі Бахмута Донецької області. Наразі, за словами Череватого, там тривають дуже жорсткі штурмові дії. Втім, наші захисники докладають усіх зусиль, аби успішно відбити атаку ворога.

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Українські захисники вправно нищать ворога на полі бою: останні новини

Біля Токмака Запорізької області українські воїни знищили три ракетні комплекси С-300, якими окупанти неодноразово тероризували місцевих жителів.

ЗСУ точково уразили ворога біля Токарівки, що на Херсонщині. Там загинули до 150 російських окупантів.

Загалом наші захисники вже знищили 63 800 окупантів. Зокрема, 420 з них ліквідували 12 жовтня.

У ворога значні втрати техніки. Українські захисники мінуснули вже 2511 танків, 6167 броньованих машин, 357 РСЗВ, 183 засоби ППО, 268 літаків, 240 гелікоптерів та 1182 безпілотники. Постраждали і російські кораблі та катери, – 16 одиниць. Також наші воїни знищили вже 316 крилатих ракет. Детальніше про втрати ворога читайте у матеріалі 24 каналу.

Варто переглянути – ЗСУ знищили в Токмаку російські С-300: дивіться відео