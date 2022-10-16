Принаймні, коли мовиться про ракетні удари з великої відстані. За даними розвідки, у Росії невдовзі можуть значно скоротитися запаси відповідних ракет.

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Майбутні атаки можуть скоротитися

У розвідці нагадали про масований ракетний удар, якого окупанти завдали 10 жовтня. Його росіяни здійснили буцімто, щоб помститися за вибухи на Кримському мосту. Але дані аналітиків свідчать про те, що до цієї атаки загарбники готувалися заздалегідь.

Тоді, зазначають у розвідці, окупанти випустили понад 80 крилатих ракет. Понад половину з них, як повідомили у Міноборони України, збили. Решта ворожих снарядів влучила як у критичну інфраструктуру низки областей, так і в цивільну. На жаль, тоді не минулося без загиблих і постраждалих.

Але невдовзі таких ракетних ударів може стати значно менше. Передовсім це пов'язано з тим, що оборонна промисловість країни-агресорки просто не встигне виробити стільки передових боєприпасів.

І якщо ворог продовжить здійснювати такі бездумні атаки, які не приносять йому жодних переваг на полі бою. То дуже скоро, переконані у розвідці, зіткнеться з дефіцитом російських ракет далекого радіусу дії. Тож може статися таке, що принаймні з певних напрямків загроза дещо вщухне.

Але ризик ракетних ударів зберігається

Але розслаблятися не варто. Передовсім слід розуміти, що у ворога все ще достатньо ракет для якщо не масованих, то регулярних ракетних ударів. Наприклад, напередодні він атакував Київщину, влучивши в об'єкт енергетичної інфраструктури. Крім того, загарбники відкривають вогонь з артилерії та використовують ЗРК типу С-300 для обстрілів мирного населення.

Останнім часом неспокійно в небі над Україною також через використання дронів-камікадзе. І хоч їх і називають "ракетами для бідних", вони несуть чималу загрозу.

Тож ні в якому разі не ігноруйте сигнали про повітряну тривогу. Щойно лунають сирени – вирушайте до укриття. Там слід перебувати доти, поки не пролунає відбій. Лише тоді можна обережно покидати сховище. Бережіть себе та будьте відповідальними за своє життя.

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