Про це 24 каналу розповів військовий експерт, генерал-лейтенант Ігор Романенко. Раніше Резніков показав, які високоточні ракети найчастіше прилітали по Україні.

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Небезпека неточних ракет

Романенко зазначив, що неточні ракети Росії небезпечні тим, що вони можуть влучати по цивільних об'єктах. Однак вони не такі складні для ППО. Складнішими є ті гіперзвукові ракети, зокрема "Кинджали", які випускаються з літаків, а отже до швидкості польоту ракети додається ще і швидкість польоту літака, тому вона майже вертикально б'є по об'єкту.

Крім того, важкі цілі ті, які мають малу поверхню відбиття для наших локаторів. Їх важко виявити і потім важко супроводжувати. Цих цілей стосується і БпЛА, які мають меншу такого роду поверхню,

– зауважив військовий експерт.

Генерал-лейтенант додав, що застарілого озброєння в Росії рази в 3 більше, ніж високоточного. Однак по них більш ефективно працюють засоби ППО. Показники знищення – 50% – 60%. Це дуже багато, бо попередні показники були 30% – 35%. Та все ж нам потрібні нові засоби, ми працюємо з цього приводу з союзниками, і ми маємо тут перспективу.

Романенко про кількість російських ракет: дивіться відео

У Росії обмежена кількість високоточних ракет

Він продовжив, що високоточні ракети цінні для Росії, бо вони в неї в обмеженій кількості. Саме такі ракети були використані 10 жовтня. Вони цілили по військових і енергетичних об'єктах України.

"Пошкоджень зазнало приблизно 30% енергетичних потужностей нашої країни. Це дуже багато", – наголосив Романенко.

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