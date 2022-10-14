Таку думку 24 каналу висловив російський опозиційний політолог Аббас Галлямов. За його словами, у питаннях іміджу президент України виграє з величезним відривом.

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"Зеленський в іміджевому сенсі розбив Путіна"

Водночас кожен крок президента Росії лише погіршує те, як його сприймає російський народ та світ в цілому.

Зеленський абсолютно на своєму місці, і в іміджевому сенсі він розбив Путіна. Думаю, Путін це розуміє, він деморалізований і навіть уникає особистісної конкуренції,

– сказав Галлямов.

Він нагадав, що у березі президент України заявляв про те, що готовий сісти за стіл переговорів. Однак, за словами політолога, очільник Кремля тоді відмовився від зустрічі, адже розумів, що "поряд з Зеленським буде мати поганий вигляд".

Як Зеленський і Путін поводять себе під час інтерв'ю

Як зазначив Галлямов, президент України – дуже щирий і людяний, виглядає дуже природно. Один із моментів, який демонструє велику різницю між президентами двох країн, можна побачити під час інтерв'ю.

За словами політолога, Володимир Зеленський під час інтерв'ю дуже щиро реагує на питання . Коли він чогось не знає, то визнає це.

. Коли він чогось не знає, то визнає це. Натомість Путін дуже зациклений на побудові іміджу сильного, впевненого в собі лідера, який ні в чому не сумнівається. Він ніколи в житті не зізнається, що чогось не знає.

Галлямов додав, що насправді очільнику Кремля й не поставлять питання, які здатні показати, що йому щось невідомо.

Аудиторія це відчуває. Люди інтуїтивно відчувають брехню, тому часто не вірять Путіну,

– сказав опозиційний політолог.

Чому Путін не їздить на передову

Особливо президент Росії програє на фоні Зеленського у питанні близькості до народу. За словами Галлямова, Путін не випадково навіть на фронт жодного разу не з'їздив.

Справа не в тому, що він боїться. Йому б змогли організувати безпеку. Просто Зеленський робить це так часто й так ефективно, що Путін просто не хоче його наслідувати, розуміючи, що у нього не вийде так, як у Зеленського,

– наголосив політолог.

"Путін – тиран, який наплював на думку людей"

Галлямов додав, що президент України часто з'являється серед людей. Натомість президент країни-агресорки проводить переговори за довгим столом або спілкується з людьми через скайп.

Путін не здатний показати себе поряд з людьми, з народом. Заходи, де він був з людьми, можна перерахувати на пальцях однієї руки. Та й то це все було дуже неприродно. Неможливо з нічого зробити цукерку,

– зазначив політолог.

За його словами, навіть професіонали, які намагаються будувати імідж очільника Кремля, не здатні змінити ситуацію.



У лютому Путін проводив переговори з Шольцем за довжелезним столом / Скріншот з відео

"Путін навіть візуально антинародний, далекий від людей. Це тиран, який наплював на думку людей і їх утискає", – сказав Галлямов.

Чому падають рейтинги Путіна

Російський опозиційний політолог додав, що глава Кремля здатен розмірковувати тільки про абстракції.

"Путін виглядає, як людина, яка говорить про абстрактну Росію, однак до кожного окремого росіянина йому байдуже. Такий дивний патріотизм", – зауважив він.

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Галлямов пояснив, що очільник Кремля любить Росію лише як ідею, та й то – грізну Росію, якої боїться світ.

А реальна Росія, яка розвалюється і не здатна перемогти Україну, йому взагалі не потрібна. Путін її ненавидить і зневажає. Це дуже добре відчувається на рівні емоцій. Тому його рейтинги й падають,

– сказав Галлямов.

"Це політична поразка Росії"

Програшний імідж очільника Росії та його абсурдні дії впливають на імідж і самої країни.

Росію програє політичну війну. Це агресорка, яка почала несправедливу війну за надуманим приводом. Росія вбиває величезну кількість людей, причому і чужих, і своїх. Це політична поразка Росії,

– наголосив політолог.

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