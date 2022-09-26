Так, ДСНС почала тестувати нову систему оповіщення 7 вересня. Українцям кілька разів приходили сповіщення, інформує 24 канал.
Важливо Цей день настав: ДСНС завершила тестування своєї системи сповіщень
Президент відволікся, адже не зрозумів, чи звуки йдуть з його телефону. Відео цього моменту оприлюднили в мережі.
Інтерв'ю Зеленського перервало сповіщення ДСНС: відео
Тестування ДСНС закінчили
- Система оповіщення працювала у тестовому режимі за допомогою операторів мобільного зв'язку. Використовували технології Cell Broadcast.
- Cell Broadcast – функція мережі GSM, що дозволяє мобільному оператору передавати різноманітну інформацію, що може бути відображена на дисплеї мобільного телефону.
- Такі повідомлення можуть одночасно дістатись до великої кількості телефонів. Також сповіщення надходитимуть зі звуком навіть, коли він вимкнений на телефоні.
- У ДСНС наголосили, що роблять усе, аби люди були захищені та вчасно попереджені про можливі небезпеки.
- Тестування системи закінчили 23 вересня.