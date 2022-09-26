Так, ДСНС почала тестувати нову систему оповіщення 7 вересня. Українцям кілька разів приходили сповіщення, інформує 24 канал.

Важливо Цей день настав: ДСНС завершила тестування своєї системи сповіщень

Президент відволікся, адже не зрозумів, чи звуки йдуть з його телефону. Відео цього моменту оприлюднили в мережі.

Інтерв'ю Зеленського перервало сповіщення ДСНС: відео

Тестування ДСНС закінчили

Система оповіщення працювала у тестовому режимі за допомогою операторів мобільного зв'язку. Використовували технології Cell Broadcast.

Cell Broadcast – функція мережі GSM, що дозволяє мобільному оператору передавати різноманітну інформацію, що може бути відображена на дисплеї мобільного телефону.

Такі повідомлення можуть одночасно дістатись до великої кількості телефонів. Також сповіщення надходитимуть зі звуком навіть, коли він вимкнений на телефоні.

У ДСНС наголосили, що роблять усе, аби люди були захищені та вчасно попереджені про можливі небезпеки.

У ДСНС наголосили, що роблять усе, аби люди були захищені та вчасно попереджені про можливі небезпеки. Тестування системи закінчили 23 вересня.