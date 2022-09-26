Так, ГСЧС начала тестировать новую систему оповещения 7 сентября. Украинцам несколько раз приходили уведомления, сообщает 24 канал.

Важно Этот день настал: ГСЧС завершила тестирование своей системы уведомлений

Президент отвлекся, ведь не понял, идут ли звуки с его телефона. Видео этого момента было обнародовано в сети.

Интервью Зеленского прервало оповещение ГСЧС: видео

Тестирование ГСЧС закончили

Система оповещения работала в тестовом режиме с помощью операторов мобильной связи. Использовали технологии Cell Broadcast.

Cell Broadcast – функция сети GSM, позволяющая мобильному оператору передавать разнообразную информацию, отображаемую на дисплее мобильного телефона.

Такие сообщения могут одновременно добраться до большого количества телефонов. Также уведомления будут поступать со звуком, даже когда он выключен на телефоне.

В ГСЧС подчеркнули, что делают все, чтобы люди были защищены и вовремя предупреждены о возможных опасностях.

В ГСЧС подчеркнули, что делают все, чтобы люди были защищены и вовремя предупреждены о возможных опасностях. Тестирование системы закончили 23 сентября.