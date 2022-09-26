Так, ГСЧС начала тестировать новую систему оповещения 7 сентября. Украинцам несколько раз приходили уведомления, сообщает 24 канал.

Важно Этот день настал: ГСЧС завершила тестирование своей системы уведомлений

Президент отвлекся, ведь не понял, идут ли звуки с его телефона. Видео этого момента было обнародовано в сети.

Интервью Зеленского прервало оповещение ГСЧС: видео

Тестирование ГСЧС закончили

  • Система оповещения работала в тестовом режиме с помощью операторов мобильной связи. Использовали технологии Cell Broadcast.
  • Cell Broadcast – функция сети GSM, позволяющая мобильному оператору передавать разнообразную информацию, отображаемую на дисплее мобильного телефона.
  • Такие сообщения могут одновременно добраться до большого количества телефонов. Также уведомления будут поступать со звуком, даже когда он выключен на телефоне.
  • В ГСЧС подчеркнули, что делают все, чтобы люди были защищены и вовремя предупреждены о возможных опасностях.
  • Тестирование системы закончили 23 сентября.