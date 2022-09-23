Радісну новину повідомили у ДСНС. Там подякували українцям за терпіння, витримку і розуміння.
Важливо Тихо не буде: в ДСНС розповіли, коли припинять тестувати систему сповіщення про загрози
Ми робимо усе можливе, аби люди були захищені та вчасно попереджені про можливі небезпеки,
– наголосили у ДСНС.
Як відомо, ДСНС почала тестувати нову систему оповіщення 7 вересня. Всі ці дні вона працювала у тестовому режимі за допомогою операторів мобільного зв'язку з використанням технологій Cell Broadcast.
Як розповів заступник голови ДСНС Роман Примуш, система, яку тестували, – це світовий досвід інформування населення про загрози для їхнього життя.
Розумію, що процес тестування, який ми розпочали 7 вересня, викликав низку незручностей і обріс мемами, але величезна кількість технічних рішень і питань, які потрібно було вирішити, вимагала певного часу для тестування,
– написав він.
За словами Примуша, торік впровадження цієї системи в Україні було оцінено в декілька мільйонів доларів, за прогнозами, роботи з її запуску мали б тривати майже рік. Проте проєкт реалізують на безоплатній основі – завдяки спільним зусиллям:
- мобільних операторів,
- Української асоціації операторів зв'язку "Телас",
- виробників мобільних телефонів та смартфонів,
- вендорів обладнання мобільного зв'язку,
- світових постачальників програмного забезпечення для смартфонів,
- профільних міністерств, служб і партнерів.
"Надалі ця система перейде в дослідну експлуатацію і буде використовуватися для надсилання реальних сигналів про загрози для українців. Ми ж у взаємодії з виробниками мобільних телефонів працюємо над підвищенням охоплення абонентів та розширенням кількості пристроїв, які можуть отримувати сповіщення", – додав Примуш.
Додамо, що процес тестування системи інформування від ДСНС, особливо в перші дні, спричинив неабиякий ажіотаж. Українці у соцмережах зауважували, що сповіщення добряче їх налякали. Але ж неможливо не погодитися з тим, що такий сигнал важко проігнорувати.
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