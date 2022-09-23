Радісну новину повідомили у ДСНС. Там подякували українцям за терпіння, витримку і розуміння.

Важливо Тихо не буде: в ДСНС розповіли, коли припинять тестувати систему сповіщення про загрози

Ми робимо усе можливе, аби люди були захищені та вчасно попереджені про можливі небезпеки,

– наголосили у ДСНС.

Як відомо, ДСНС почала тестувати нову систему оповіщення 7 вересня. Всі ці дні вона працювала у тестовому режимі за допомогою операторів мобільного зв'язку з використанням технологій Cell Broadcast.

Довідка. Cell Broadcast – функція мережі GSM, що дозволяє мобільному оператору передавати різноманітну інформацію, що може бути відображена на дисплеї мобільного телефону. Одне повідомлення Cell Broadcast може одночасно дістатись до великої кількості телефонів. Також сповіщення надходитимуть зі звуком навіть тоді, коли він вимкнений на телефоні.

Як розповів заступник голови ДСНС Роман Примуш, система, яку тестували, – це світовий досвід інформування населення про загрози для їхнього життя.

Розумію, що процес тестування, який ми розпочали 7 вересня, викликав низку незручностей і обріс мемами, але величезна кількість технічних рішень і питань, які потрібно було вирішити, вимагала певного часу для тестування,

– написав він.

За словами Примуша, торік впровадження цієї системи в Україні було оцінено в декілька мільйонів доларів, за прогнозами, роботи з її запуску мали б тривати майже рік. Проте проєкт реалізують на безоплатній основі – завдяки спільним зусиллям:

мобільних операторів,

Української асоціації операторів зв'язку "Телас",

виробників мобільних телефонів та смартфонів,

вендорів обладнання мобільного зв'язку,

світових постачальників програмного забезпечення для смартфонів,

профільних міністерств, служб і партнерів.

"Надалі ця система перейде в дослідну експлуатацію і буде використовуватися для надсилання реальних сигналів про загрози для українців. Ми ж у взаємодії з виробниками мобільних телефонів працюємо над підвищенням охоплення абонентів та розширенням кількості пристроїв, які можуть отримувати сповіщення", – додав Примуш.

Додамо, що процес тестування системи інформування від ДСНС, особливо в перші дні, спричинив неабиякий ажіотаж. Українці у соцмережах зауважували, що сповіщення добряче їх налякали. Але ж неможливо не погодитися з тим, що такий сигнал важко проігнорувати.

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