Радостную новость сообщили в ГСЧС. Там поблагодарили украинцев за терпение, выдержку и понимание.
Важно Тихо не будет: в ГСЧС рассказали, когда прекратят тестировать систему оповещения об угрозах
Мы делаем все возможное, чтобы люди были защищены и вовремя предупреждены о возможных опасностях,
– отметили в ГСЧС.
Как известно, ГСЧС начала тестировать новую систему оповещения 7 сентября. Все эти дни она работала в тестовом режиме с помощью операторов мобильной связи с использованием технологий Cell Broadcast.
Как рассказал заместитель председателя ГСЧС Роман Примуш, тестируемая система – это мировой опыт информирования населения об угрозах для их жизни.
Понимаю, что процесс тестирования, который мы начали 7 сентября, вызвал ряд неудобств и оброс мемами, но множество технических решений и вопросов, которые нужно было решить, требовало определенного времени для тестирования,
– написал он.
По словам Примуша, в прошлом году внедрение этой системы в Украине было оценено в несколько миллионов долларов, по прогнозам, работы по ее запуску должны длиться почти год. Однако проект реализуют на безвозмездной основе благодаря совместным усилиям:
- мобильных операторов,
- Украинской ассоциации операторов связи "Телас",
- производителей мобильных телефонов и смартфонов,
- вендоров оборудования мобильной связи,
- мировых поставщиков программного обеспечения для смартфонов,
- профильных министерств, служб и партнеров
"В дальнейшем эта система перейдет в опытную эксплуатацию и будет использоваться для передачи реальных сигналов об угрозах для украинцев. Мы же во взаимодействии с производителями мобильных телефонов работаем над повышением охвата абонентов и расширением количества устройств, которые могут получать уведомления", – добавил Примуш.
Добавим, что процесс тестирования системы информирования от ГСЧС, особенно в первые дни, вызвал большой ажиотаж. Украинцы в соцсетях отмечали, что уведомления изрядно их испугали. Но ведь невозможно не согласиться с тем, что такой сигнал трудно проигнорировать.
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