Радостную новость сообщили в ГСЧС. Там поблагодарили украинцев за терпение, выдержку и понимание.

Важно Тихо не будет: в ГСЧС рассказали, когда прекратят тестировать систему оповещения об угрозах

Мы делаем все возможное, чтобы люди были защищены и вовремя предупреждены о возможных опасностях,

– отметили в ГСЧС.

Как известно, ГСЧС начала тестировать новую систему оповещения 7 сентября. Все эти дни она работала в тестовом режиме с помощью операторов мобильной связи с использованием технологий Cell Broadcast.

Справка. Cell Broadcast – функция сети GSM, позволяющая мобильному оператору передавать разнообразную информацию, отображаемую на дисплее мобильного телефона. Одно сообщение Cell Broadcast может одновременно добраться до большого количества телефонов. Также уведомления будут поступать со звуком, даже когда он выключен на телефоне.

Как рассказал заместитель председателя ГСЧС Роман Примуш , тестируемая система – это мировой опыт информирования населения об угрозах для их жизни.

Понимаю, что процесс тестирования, который мы начали 7 сентября, вызвал ряд неудобств и оброс мемами, но множество технических решений и вопросов, которые нужно было решить, требовало определенного времени для тестирования,

– написал он.

По словам Примуша, в прошлом году внедрение этой системы в Украине было оценено в несколько миллионов долларов, по прогнозам, работы по ее запуску должны длиться почти год. Однако проект реализуют на безвозмездной основе благодаря совместным усилиям:

мобильных операторов,

Украинской ассоциации операторов связи "Телас",

производителей мобильных телефонов и смартфонов,

вендоров оборудования мобильной связи,

мировых поставщиков программного обеспечения для смартфонов,

профильных министерств, служб и партнеров

"В дальнейшем эта система перейдет в опытную эксплуатацию и будет использоваться для передачи реальных сигналов об угрозах для украинцев. Мы же во взаимодействии с производителями мобильных телефонов работаем над повышением охвата абонентов и расширением количества устройств, которые могут получать уведомления", – добавил Примуш.

Добавим, что процесс тестирования системы информирования от ГСЧС, особенно в первые дни, вызвал большой ажиотаж. Украинцы в соцсетях отмечали, что уведомления изрядно их испугали. Но ведь невозможно не согласиться с тем, что такой сигнал трудно проигнорировать.