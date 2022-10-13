Варто пригадати, що з початку повномасштабної війни проти України це вже не перший випадок з Владіміром Путіним. Хоч раніше сам очільник Кремля змушував на себе чекати світових лідерів Ангелу Меркель, Барака Обаму та інших.

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Путін знову був змушений чекати

…Тепер у вічному очікуванні: на саміті в Казахстані його (Путіна – 24 канал) знову змусили чекати – цього разу емір Катару,

– мовиться в повідомленні.

Також у мережі опублікували відповідне відео приниження Путіна. На кадрах помітно, як російський диктатор стоїть біля свого посіпаки Сєргєя Лаврова.

Момент очікування Путіна: дивіться відео

Путін вже чекав на президента Киргизстану

Буквально 15 вересня очільника Кремля принизив президент Киргизстану. Владімір Путін декілька хвилин ніяково стояв та переглядав якісь папери, поки не з'явився Садир Жапаров.

Коли ж очільник Киргизстану нарешті прийшов до Путіна, то російський диктатор поліз до нього обійматися.

Варто пригадати, що Владімір Путін прославився своєю манерою спізнюватись. Так, на нього чекали:

королева Великої Британії – 14 хвилин;

президент США Барак Обама – 40 хвилин;

король Іспанії Хуан Карлос – 20 хвилин;

Папа Римський Франциск – 50 хвилин;

український президент-втікач Віктор Янукович – понад 3 години;

канцлерка Німеччини Ангела Меркель – годину.

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