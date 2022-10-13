Следует вспомнить, что с начала полномасштабной войны против Украины это уже не первый случай с Владимиром Путиным. Хотя раньше сам глава Кремля заставлял себя ждать мировых лидеров Ангелу Меркель, Барака Обаму и других.

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Путин снова был вынужден ждать

…Теперь в вечном ожидании: на саммите в Казахстане его (Путина – 24 канал) снова заставили ждать – на этот раз эмир Катара,

– говорится в сообщении.

Также в сети опубликовали соответствующее видео унижения Путина. На кадрах заметно, как российский диктатор стоит возле своего прихвостня Сергея Лаврова.

Момент ожидания Путина: смотрите видео

Путин уже ждал президента Кыргызстана

Буквально 15 сентября главу Кремля унизил президент Кыргызстана. Владимир Путин несколько минут смущенно стоял и просматривал какие-то бумаги, пока не появился Садыр Жапаров.

Когда глава Кыргызстана наконец пришел к Путину, то российский диктатор полез к нему обниматься.

Стоит напомнить, что Владимир Путин прославился своей манерой опаздывать. Да, его ждали:

королева Великобритании – 14 минут;

президент США Барак Обама – 40 минут;

король Испании Хуан Карлос – 20 минут;

Папа Римский Франциск – 50 минут;

украинский президент-беглец Виктор Янукович – более 3 часов;

канцлер Германии Ангела Меркель – час.

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