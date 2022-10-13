Следует вспомнить, что с начала полномасштабной войны против Украины это уже не первый случай с Владимиром Путиным. Хотя раньше сам глава Кремля заставлял себя ждать мировых лидеров Ангелу Меркель, Барака Обаму и других.
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Путин снова был вынужден ждать
…Теперь в вечном ожидании: на саммите в Казахстане его (Путина – 24 канал) снова заставили ждать – на этот раз эмир Катара,
– говорится в сообщении.
Также в сети опубликовали соответствующее видео унижения Путина. На кадрах заметно, как российский диктатор стоит возле своего прихвостня Сергея Лаврова.
Момент ожидания Путина: смотрите видео
Путин уже ждал президента Кыргызстана
Буквально 15 сентября главу Кремля унизил президент Кыргызстана. Владимир Путин несколько минут смущенно стоял и просматривал какие-то бумаги, пока не появился Садыр Жапаров.
Когда глава Кыргызстана наконец пришел к Путину, то российский диктатор полез к нему обниматься.
Стоит напомнить, что Владимир Путин прославился своей манерой опаздывать. Да, его ждали:
- королева Великобритании – 14 минут;
- президент США Барак Обама – 40 минут;
- король Испании Хуан Карлос – 20 минут;
- Папа Римский Франциск – 50 минут;
- украинский президент-беглец Виктор Янукович – более 3 часов;
- канцлер Германии Ангела Меркель – час.
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