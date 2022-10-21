Об этом в эфире общенационального марафона рассказал глава Запорожской ОВА Александр Старух, передает 24 канал.

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"Повредили жилой дом, газопровод. Коммунальным службам и спасателям удалось быстро ликвидировать пожар", – отметил Старух.

Последствия обстрела

Руководитель ОВА сказал, что под обстрел попал один из транспортных узлов, где находились автомобили. Там пострадали 4 человека. Всего в городе 5 раненых от сегодняшних обстрелов.

Как раз в автомобиле ехали полицейские по заданию. Машина подверглась взрыву. Гражданские, как правило, останавливаются, а полицейские выполняли свои обязанности и уезжали. Трое из них ранены средней тяжести, – отметил глава ОВА.

Он добавил, что раненым оказывают помощь, а последствия обстрела ликвидируют. Старик подчеркнул – среди объектов поражения ни одного военного, их нет даже рядом.

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