На щастя, в тій квартирі нікого не було, оскільки родина виїхала із помешкання кілька тижнів тому. До слова, вгатили росіяни ракетами С-300.

До теми У Запоріжжі прилетіло у п'ятиповерхівку: розірвало газову трубу та зруйнувало стіну

Є 5 поранених

За попередньою інформацією, поранення зазнали 5 людей. Секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв зазначив, що четверо перебувають у стані середньої тяжкості, їх госпіталізували. Одна людина залишилась на амбулаторному лікуванні.

Обстріл Запоріжжя / Фото Офісу генпрокурора та МТМ:

Масштабні руйнування

У п'ятиповерховому житловому будинку зруйновано стіну та пошкоджено газопровід. Витік газу спричинив пожежу.

Інший снаряд прилетів до школи. У навчальному закладі пошкоджено дах та вибито шибки. Зазнали часткових руйнувань інші об'єкти цивільної інфраструктури обласного центру.

Слідчі вже почали розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Зауважимо, вранці 21 жовтня росіяни також атакували ракетами Харків. Вороги влучили в одне з підприємств у Київському районі. Спочатку повідомили про 6 поранених. Потім Синєгубов розповів, що був повторний обстріл, під час якого постраждали ще троє людей.

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