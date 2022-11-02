Об этом сообщила оккупационная администрация Херсонской области. Заявили, что причина "усиление военной опасности и повышение угроз для мирного населения".
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Движение через Днепр якобы запретили временно. Местные не могут воспользоваться речным такси, баржами и другими судами. Кроме того, прекратила работать понтонная переправа.
Что известно о запрете
Оккупанты сообщили, что запрет не коснется транспортных средств коммунальных служб и компаний, перевозящих лекарства и продовольствие. Согласно распоряжению российских убийц, движение гражданского транспорта с правого на левый берег Днепра возможно только через речной порт в Херсоне. Оттуда можно уехать с помощью баржи.
Враг убеждает, что из-за временного запрета не будет проблем с обеспечением правобережья Херсонской области продовольствием и лекарствами.
Обратите внимание – россияне на правом берегу Херсона: смотрите видео
Что происходит в оккупированном Херсоне: последние новости
- Защитники атаковали технику противовоздушной обороны россиян в Херсоне.
- Враг перевез свою "администрацию" из Херсона в Скадовск. Гауляйтеры украли имущество города. В частности, коммунальное имущество, коммунальный транспорт и награбленное с государственных предприятий.
- В Бюро экономической безопасности заявили, что гауляйтер оккупированной части Херсонской области Владимир Сальдо не уплатил налогов на 60 миллионов гривен.
- На деоккупированной территории Херсонской области находят тела украинцев, убитых россиянами. В настоящее время обнаружили мертвыми 44 человека.