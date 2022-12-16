О том, в каком возрасте военнообязанных призывают во время войны, а кому предлагают служить по контракту – читайте на 24 канала.

Важно Мобилизация в 2023: кого коснется прежде всего и будет усилен призыв

В каком возрасте мобилизуют во время войны

Согласно действующему законодательству, военнообязанными считаются все мужчины по возрасту от 18 до 60 лет. Соответственно, не мобилизуют:

несовершеннолетних,

старше 60 (64 для офицеров) лет.

Максимальный возраст для мобилизации составляет предельный возраст пребывания в запасе или резерве. Однако дольше максимального возраста, но не более чем на 5 лет, могут оставаться служить или мобилизоваться профессиональные военные, которые имеют неоценимый опыт и подходят для службы по решению военно-больничной комиссии.

Предельный возраст для военнослужащих в Украине:

45 лет – для рядовых, младших сержантов и старшин на контрактной службе; а также для младших офицеров;

50 лет – для военнослужащих старших сержантов и старшин на контрактной службе; а также для майоров (капитанов 3 ранга) и подполковников (капитанов 2 ранга);

55 лет – для военных высшего сержантского и старшинского состава, служащих по контракту; а также полковников (капитанов 1 ранга);

60 лет – для высшего офицерского состава. В эту категорию также относят рядовых, сержантов и старшин, младших и старших офицеров, которые служат во время военного положения, то есть в текущих условиях в Украине;

65 лет – для военных высшего офицерского состава в особый период.

Кого из военнообязанных мужчин не мобилизуют

Начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач рассказал НВ, что во время мобилизации все равно не принимают мужчин призывного возраста, это – от 18 до 27 лет. Вместо этого им могут предлагать заключить контракт на службу в ВСУ.

Есть те, кому отказывают – по состоянию здоровья или, например, он может быть здоров, но находится в статусе призывника. Это неслужившие граждане в возрасте до 27 лет. По мобилизации их не призывают. Они могут поступить только на военную службу по контракту,

– говорит он.

Таким образом, лица до 27 лет могут не мобилизоваться в ВСУ, если не имеют боевого опыта несения военной службы.

Будет ли в Украине большая волна мобилизации

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заверил, что в его распоряжении достаточное количество людей.

"У нас достаточно людей, и я четко вижу, что имею. Мне достаточно. Мне не нужны еще сотни тысяч", – сказал он.

В то же время он подчеркнул, что Украина нуждается в технике. По словам Залужного, нам нужны танки, бронетранспортеры, БМП и боеприпасы.