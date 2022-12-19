Повестка является только письменным документом. Он выдается по имени конкретного лица, то есть военнообязанного. Об этом сообщает 24 канал.

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Место вручения повестки

Повестку могут вручить в любом месте: в парке, на блокпостах, на рабочем месте.

Однако вручить повестку может только сотрудник ТЦКСП, а также уполномоченные лица ОМС, руководители предприятий, в частности, учебных заведений, физические лица-предприниматели, управляющие многоквартирных домов.

Можно ли отказаться от повестки

Для отказа в получении повестки военнообязанный должен иметь уважительные причины, в частности:

если в документе указаны неправильные данные получателя (повестка может быть адресована кому-либо другому);

повестку вручает не уполномоченное для этого лицо;

нет печати военкомата/подписи военного комиссара.

Таким образом, если при вручении повестки вы увидели объективные ошибки, есть возможность отказаться от ее подписания.

В этом случае сотрудник ТЦКСП должен составить акт об отказе от получения повестки в присутствии свидетелей. После этого дело передается на рассмотрение руководителям ТЦКНП, который в результате может взыскать штраф за нарушение правил военного учета.

Штраф можно обжаловать в суде, где ТЦКСП будет доказывать, что вы нарушили правила учета, то есть ответственность наступает именно за нарушение правил учета, но за то, что вы отказались от повестки.

Порядок вручения повесток

Кстати, во время вручение повестки у военнообязанного должен быть при себе паспорт. Его нужно предъявить представителям военкомата, чтобы подтвердить личность получателя.

После получения повестки необходимо ознакомиться с текстом документа, а затем поставить подпись о его получении.

В повестке должны быть указаны: