В то же время, предприятия могут бронировать особо важных сотрудников даже во время военного положения. Как это происходит, читайте в материале 24 канала.

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Бронирование граждан, которые нужны обществу как гражданские

Начальник управления персонала штаба Командование Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач рассказал, как идет процесс бронирования ценных сотрудников. Он заметил, что каждый случай рассматривается индивидуально.

Алгоритм действий четок:

Руководитель учреждения или предприятия поднимает вопрос бронирования работника, который, по его мнению, будет полезен обществу как специалист своего дела.

Профильное министерство передает просьбу о броне в Министерство экономики.

После этого Минэкономики принимает решение и согласовывает его с Минобороны. Следует заметить, что случай каждого предложенного на бронь сотрудника рассматривают отдельно.

Потом появляется приказ со списком тех, кого можно забронировать на период военного положения. Его передают в территориальный центр комплектования.



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