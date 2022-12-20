Сколько времени длится подготовка военных

Мобилизированных, ранее не проходивших военную службу, отправляют на подготовку в учебные центры. Об этом заявил начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач.

Читайте также В каких специальностях больше всего нуждаются в ВСУ

Идет эта подготовка не менее месяца. В то же время если специальность, которую овладевает боец, сложна, то для подготовки добавляют еще от 2 недель до 2,5 месяцев. Это называется индивидуальная подготовка, но есть еще коллективная.

Коллективная подготовка – когда военные попадают в подразделение, которое готовится к привлечению в зону боевых действий. Тогда тоже проходят тренировки на полигонах и других участках местности. В общем это все может занять более 2 – 3 месяцев,

– объяснил Горбач.

Он добавил, что подготовку с подразделением на полигоне проходят все. То есть даже те бойцы, у которых есть опыт.

Возможна ли новая волна мобилизации в Украине

Горбач заявил, что после Нового года в Украине не планируется усиленная мобилизация в ВСУ. Все потому, что количество людей, призываемых в армию, зависит от ситуации на фронте. В то же время никаких волн мобилизации в Украине вообще не было. Самый активный призыв был в первые недели полномасштабной войны.