Получить повестку во время военного положения должен быть готов каждый. Не могут мобилизовать несовершеннолетних, также освободить от службы могут граждан, достигших 60 лет, если речь идет о высшем офицерском составе.

Кстати говоря Какая будет мобилизация в 2023 году: что ждет призывников

Предельный возраст для разных военнослужащих

В законодательстве предусмотрено, что максимальный возраст для службы в ВСУ призванных во время мобилизации людей – до достижения ими предельного возраста пребывания в запасе или резерве.

Однако опытных профессиональных бойцов могут оставить по их желанию и дольше максимального возраста. Однако не больше чем на 5 лет.

Предельный возраст для разных категорий военнослужащих определяет закон:

45 лет – для рядовых, младших сержантов и старшин на контрактной службе, для младших офицеров;

50 лет – для военнослужащих старших сержантов и старшин на контрактной службе; а также для майоров и подполковников;

55 лет – для военных высшего сержантского и старшинского состава, служащих по контракту; а также полковников;

60 лет – для высшего офицерского состава. Сюда входят также рядовые, сержанты и старшины, младшие и старшие офицеры, которые служат во время военного положения, то есть в текущих условиях в Украине;

65 лет – для военных высшего офицерского состава в особый период.

Напомним, в Украине продлено военное положение как минимум до 19 февраля 2023 года. Очевидно, что он продлится, пока не закончится война. Следовательно, будет продолжаться и общая мобилизация.