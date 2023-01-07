Отримати повістку під час воєнного стану має бути готовий кожен. Не можуть мобілізувати неповнолітніх, також звільнити від служби можуть громадян, які досягли 60 років, якщо мовиться йде про вищий офіцерський склад.

До речі Якою буде мобілізація у 2023 році: що чекає на призовників

Граничний вік для різних військовослужбовців

У законодавстві передбачено, що максимальний вік для служби в ЗСУ людей, яких призвали під час мобілізації – до досягнення ними граничного віку перебування в запасі або резерві.

Однак досвідчених професійних бійців можуть залишити за їхнім бажанням і довше максимального віку. Однак не більше ніж на 5 років.

Граничний вік для різних категорій військовослужбовців визначає закон:

45 років – для рядових, молодших сержантів і старшин на контрактній служб, для молодших офіцерів;

50 років – для військовослужбовців старших сержантів і старшин на контрактній службі; а також для майорів і підполковників;

55 років – для військових вищого сержантського та старшинського складу, які служать за контрактом; а також полковників;

60 років – для вищого офіцерського складу. Сюди входять також рядові, сержанти і старшини, молодші і старші офіцери, які служать під час дії воєнного стану, тобто в поточних умовах в Україні;

65 років – для військових вищого офіцерського складу в особливий період.

Нагадаємо, в Україні продовжено воєнний стан щонайменше до 19 лютого 2023 року. Очевидно, що він триватиме, поки не закінчиться війна. Відтак продовжуватиметься і загальна мобілізація.