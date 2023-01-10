Хто тепер може його проводити – розповідає 24 Канал. Зазначимо, що під призов в Україні підпадають військовозобов'язані чоловіки віком 18 – 60 років.
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Хто має вести військовий облік у 2023
У новому 2023 році уряд затвердив нові правила військового обліку в Україні. Також виокремили перелік установ, які мають вести військовий облік.
Серед них:
- Центральні та місцеві органи виконавчої влади або інші держоргани;
- місцеве самоврядування;
- військове управління;
- військові частини ЗСУ чи будь-які інші законні військові формування;
- правоохоронці та спецпризначенці;
- територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (військкомати);
- підприємства, установи та організації;
- освітні заклади або заклади охорони здоров’я.
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Заброньованому чоловіку вручили повістку: що робити
- В Україні триває загальна мобілізація населення. Проте деяких чоловіків можуть забронювати від мобілізації їхні роботодавці.
- Бронь діє декілька місяців, однак є випадки, коли повістку вручали навіть заброньованим. Юрист Дмитро Дончак запевнив, що панікувати не варто – це цілком законно.
- Якщо військовозобов'язаний заброньований чоловік отримав повістку, то йому треба прийти з нею до територіального центру комплектування та соціальної підтримки й обов'язково мати при собі документи, що підтверджують бронювання. Відтак, працівники військкомату можуть відправити військовозобов'язаного на медкомісію для перевірки стану придатності до служби, а потім відпустити додому.