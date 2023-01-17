В то же время, ограниченная пригодность сейчас не является основанием для отсрочки от мобилизации. Подробности о призыве этой категории военнообязанных – рассказывает 24 Канал.

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Освобождает ли ограниченная пригодность от службы на фронте

Пригодность военнообязанного гражданина к службе в армии определяет военно-врачебная комиссия. В частности, гражданина могут признать ограниченно пригодным.

Ограниченная пригодность в военное время не освобождает военнообязанного от прохождения службы. В то же время, она не является основанием для отсрочки.

Такого человека могут мобилизовать на фронт, даже на передовую. Однако есть определенные ограничения для этой категории лиц, которые должны соблюдаться при распределении.

Речь идет о том, что ограниченно пригодные лица не могут служить в высокомобильных десантных войсках, плавсоставе, морской пехоте или спецсооружениях. Об этом сказано в приказе Министерство обороны Украины №402.

Впрочем, такие мобилизованные могут нести службу в:

Подразделениях обеспечения;

военкоматах;

учреждениях, организациях, учебных заведениях.

Законно ли отправлять ограниченно годного военного на передовую

Юрист Дмитрий Дончак объяснил, что прямого запрета на направление ограниченно годного военнослужащего на передовую нет. Гражданина могут переместить в ту часть, которая выполняет поставленные перед ним задачи, где бы она ни была.

Это связано с тем, что в законодательстве нет четкого определения "боевая часть",

– добавил Дончак.

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Кто имеет право на отсрочку от мобилизации

В службу в армии могут призвать военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Однако есть определенные категории лиц, имеющих право на отсрочку от службы.

Отсрочку могут получить: