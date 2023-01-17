В то же время, ограниченная пригодность сейчас не является основанием для отсрочки от мобилизации. Подробности о призыве этой категории военнообязанных – рассказывает 24 Канал.
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Освобождает ли ограниченная пригодность от службы на фронте
Пригодность военнообязанного гражданина к службе в армии определяет военно-врачебная комиссия. В частности, гражданина могут признать ограниченно пригодным.
Ограниченная пригодность в военное время не освобождает военнообязанного от прохождения службы. В то же время, она не является основанием для отсрочки.
Такого человека могут мобилизовать на фронт, даже на передовую. Однако есть определенные ограничения для этой категории лиц, которые должны соблюдаться при распределении.
Речь идет о том, что ограниченно пригодные лица не могут служить в высокомобильных десантных войсках, плавсоставе, морской пехоте или спецсооружениях. Об этом сказано в приказе Министерство обороны Украины №402.
Впрочем, такие мобилизованные могут нести службу в:
- Подразделениях обеспечения;
- военкоматах;
- учреждениях, организациях, учебных заведениях.
Законно ли отправлять ограниченно годного военного на передовую
Юрист Дмитрий Дончак объяснил, что прямого запрета на направление ограниченно годного военнослужащего на передовую нет. Гражданина могут переместить в ту часть, которая выполняет поставленные перед ним задачи, где бы она ни была.
Это связано с тем, что в законодательстве нет четкого определения "боевая часть",
– добавил Дончак.
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Кто имеет право на отсрочку от мобилизации
В службу в армии могут призвать военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Однако есть определенные категории лиц, имеющих право на отсрочку от службы.
Отсрочку могут получить:
- Забронированные на период мобилизации и военное время;
- народные депутаты Украины, депутаты Верховной Рады Автономной Республики Крым;
- работники органов военного управления, воинских частей, предприятий, учреждений и организаций Министерства обороны Украины, ВСУ, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, СБУ;
- соискатели профессионального, профессионального высшего и высшего образования, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной форме получения образования;
- научные и научно-педагогические работники заведений высшего и профессионального высшего образования, педагогические работники заведений профессионального (профтехнического) образования, заведений общего среднего образования, при условии, что они работают соответственно в высших или профессиональных высших образованиях, научных учреждениях и организациях;
- граждане, имеющие ограничения по состоянию здоровья или семейным обстоятельствам. Подробный перечень можно найти здесь.