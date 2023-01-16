Як виявилось, курсант насправді може бути відрахований з першого курсу через небажання продовжувати навчання. Детальніше про це розповів адвокат Ігор Дайнеко.
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Як курсант може відрахуватися з військового вишу під час війни
Згідно із законом, курсант може відрахуватися через небажання продовжувати навчання. Для цього необхідно подати відповідний рапорт. Далі вчена рада вирішує питання щодо відрахування.
Курсанти в разі дострокового розірвання контракту через небажання продовжувати навчання, недисциплінованість або у разі відмови від подальшого проходження військової служби на посадах осіб офіцерського складу відшкодовують Міністерству оборони України та іншим центральним органам виконавчої влади витрати, пов’язані з їхнім утриманням у вищому навчальному закладі,.
Так, відшкодування здійснюється у розмірі фактичних витрат, пов’язаних з:
- грошовим, продовольчим, речовим, медичним забезпеченням;
- перевезенням до місця проведення щорічної відпустки та у зворотному напрямку;
- оплатою комунальних послуг і вартості спожитих енергоносіїв.
Витратами на грошове забезпечення є отримане курсантом щомісячне грошове забезпечення за весь період навчання. Фактичні дані вираховуються з розрахункових відомостей та інших документів, що підтверджують виплату щомісячного грошового забезпечення курсанту.
До речі, у разі відмови від відшкодування витрат таке відшкодування здійснюється у судовому порядку.
Якою буде мобілізація у 2023 році
Нещодавно начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ Збройних Сил України Роман Горбач розповів, що у 2023 році призов буде плановим, виходячи із потреб Сил оборони. Наразі насамперед призивають громадян з військовим досвідом, однак, за необхідності, можуть призвати людей, які не проходили військову службу. У такому випадку цю категорію призовників відправляють на навчання терміном 30 днів і більше.
Наразі Сили оборони потребують фахівців загальновійськових спеціальностей: стрільців та танкістів.