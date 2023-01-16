Як виявилось, курсант насправді може бути відрахований з першого курсу через небажання продовжувати навчання. Детальніше про це розповів адвокат Ігор Дайнеко.

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Як курсант може відрахуватися з військового вишу під час війни

Згідно із законом, курсант може відрахуватися через небажання продовжувати навчання. Для цього необхідно подати відповідний рапорт. Далі вчена рада вирішує питання щодо відрахування.

Зверніть увагу! Право на відрахування з небажанням продовжувати навчання має особа лише на першому курсі. Під час переведення на другий курс вона втрачає таке право.

Курсанти в разі дострокового розірвання контракту через небажання продовжувати навчання, недисциплінованість або у разі відмови від подальшого проходження військової служби на посадах осіб офіцерського складу відшкодовують Міністерству оборони України та іншим центральним органам виконавчої влади витрати, пов’язані з їхнім утриманням у вищому навчальному закладі,.

Так, відшкодування здійснюється у розмірі фактичних витрат, пов’язаних з:

грошовим, продовольчим, речовим, медичним забезпеченням;

перевезенням до місця проведення щорічної відпустки та у зворотному напрямку;

оплатою комунальних послуг і вартості спожитих енергоносіїв.

Витратами на грошове забезпечення є отримане курсантом щомісячне грошове забезпечення за весь період навчання. Фактичні дані вираховуються з розрахункових відомостей та інших документів, що підтверджують виплату щомісячного грошового забезпечення курсанту.

До речі, у разі відмови від відшкодування витрат таке відшкодування здійснюється у судовому порядку.

Якою буде мобілізація у 2023 році

Нещодавно начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ Збройних Сил України Роман Горбач розповів, що у 2023 році призов буде плановим, виходячи із потреб Сил оборони. Наразі насамперед призивають громадян з військовим досвідом, однак, за необхідності, можуть призвати людей, які не проходили військову службу. У такому випадку цю категорію призовників відправляють на навчання терміном 30 днів і більше.

Наразі Сили оборони потребують фахівців загальновійськових спеціальностей: стрільців та танкістів.