Как оказалось, курсант действительно может быть отчислен с первого курса из-за нежелания продолжать обучение. Детальнее об этом рассказал адвокат Игорь Дайнеко.

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Как курсант может отчислиться из военного вуза во время войны

По закону курсант может отчислиться из-за нежелания продолжать обучение. Для этого нужно подать соответствующий рапорт. Далее ученый совет решает вопрос об отчислении.

Обратите внимание! Право на отчисление с нежеланием продолжать обучение имеет лицо только на первом курсе. При переводе на второй курс оно теряет такое право.

Курсанты в случае досрочного расторжения контракта по причине нежелания продолжать обучение, недисциплинированности или в случае отказа от дальнейшего прохождения военной службы на должностях лиц офицерского состава возмещают Министерству обороны Украины и другим центральным органам исполнительной власти расходы, связанные с их содержанием в высшем учебном заведении.

Так, возмещение осуществляется в размере фактических затрат, связанных с:

денежным, продовольственным, вещевым, медицинским обеспечением;

перевозкой к месту проведения ежегодного отпуска и обратно;

оплатой коммунальных услуг и стоимости потребленных энергоносителей.

Расходами на денежное довольствие является полученное курсантом ежемесячное денежное довольствие за весь период обучения. Фактические данные рассчитываются из расчетных сведений и других документов, подтверждающих выплату ежемесячного денежного довольствия курсанту.

Кстати, в случае отказа от возмещения расходов, такое возмещение осуществляется в судебном порядке.

Какой будет мобилизация в 2023 году

Недавно начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины Роман Горбач рассказал, что в 2023 году призыв будет плановым исходя из потребностей Сил обороны. Сейчас прежде всего призывают граждан с военным опытом, однако при необходимости могут призвать людей, которые не проходили военную службу. В таком случае эту категорию призывников отправляют на обучение сроком на 30 дней и более.

В настоящее время Силы обороны нуждаются в специалистах общевойсковых специальностей: стрелках и танкистах.