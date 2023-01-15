Соответствующую информацию рассказал юрист Андрей Новак. По его словам, если юноша не встанет на военный учет вовремя, то за это предусмотрена ответственность.

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Почему молодым людям нужно становиться на военный учет до 17 лет

Если он не станет на учет, силой его никто не будет тянуть, но предусмотрена административная ответственность в виде штрафа. К тому же без приписного (документ, который выдают юноше, когда он становится на военный учет – 24 Канал), юноша не сможет изменить прописку или поступить в вуз,

– заявил Новак.

То есть, без военного учета парень не сможет стать студентом или изменить прописку. Так что юрист предположил, что получить приписное, скорее всего, придется.

Более того, украинские юноши, которым исполнилось 16 лет за границей, должны стать на консульский учет в стране их пребывания.

На учете юноши будут находиться до 27 лет. Такие правила постановление №1487 Кабмина от 30 декабря 2022 года о порядке организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов.

Что предусматривает новое постановление Кабмина