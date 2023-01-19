Повестки на работе выдают работодатели. Адвокат Александр Камша рассказал, как и кому выдают повестки на работе во время войны.

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Как работодатели выдают повестки работникам

Руководители государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций получают распоряжение об уведомлениях работников от районных (городских) территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦКтСП).

Если такое распоряжение поступило, работодатель обязан издать приказ об уведомлении призывников, военнообязанных и резервистов и сообщить ему таких лиц. После этого работодатель должен вручить призывникам, военнообязанным и резервистам повестки о явке по вызову в ТЦК, орган СБУ или подразделение Службы внешней разведки (по наличию);

Весь процесс должен контролироваться и работодатель несет ответственность за прибытие призывников, военнообязанных и резервистов в соответствующий ТЦК, орган СБУ или подразделение Службы внешней разведки.

Что происходит, если работник отказывается от повестки

В случае неявки руководитель должен сообщить военкомату, что его работник не явился в назначенное время.

Если работник отказывается подписать приказ, которым его сообщают о необходимости явки в военкомат, тогда работодатель должен составить акт об отказе от подписи комиссионного приказа в присутствии трех человек и отправить его в ТЦК.

Когда работодатель может не вручать повестку работнику