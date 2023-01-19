Однако есть некоторые категории мужчин, которых не могут призвать принудительно. Детальнее об этом – читайте далее в материале 24 Канала.

Обратите внимание Прямо на улице: законно ли в Украине заполнять повестку перед вручением

Кто не подлежит мобилизации в Украине

  • граждане, которые работают в органах государственной власти, критически важных предприятиях и учреждениях;
  • признаны в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья сроком до шести месяцев;
  • граждане, ухаживающие за лицами, нуждающимися в опеке;
  • многодетные мужчины и женщины, имеющие трое и более несовершеннолетних детей;
  • родители-одиночки и одинокие матери, воспитывающие по меньшей мере одного несовершеннолетнего ребенка;
  • опекуны и приемные родители, на содержании которых находятся дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки;
  • родители, на воспитании которых несовершеннолетний ребенок с инвалидностью подгруппы А;
  • родители, на воспитании которых несовершеннолетний ребенок с инвалидностью III-IV группы;
  • родители, на воспитании которых совершеннолетний ребенок с инвалидностью I или II группы;
  • женщины и мужчины, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время участия в боевых действиях;
  • женщины и мужчины, имеющие несовершеннолетнего ребенка и мужчину (жену), проходящую военную службу;
  • народные депутаты Украины и депутаты Верховной Рады Автономной Республики Крым;
  • работники определенных правоохранительных органов.

Когда можно отказаться от повестки

  • Если неверно указаны данные лица;
  • Если повестку вручает не уполномоченное лицо;
  • Если в повестке нет подписи военного комиссара или печати военкомата.