Однако есть некоторые категории мужчин, которых не могут призвать принудительно. Детальнее об этом – читайте далее в материале 24 Канала.

Обратите внимание Прямо на улице: законно ли в Украине заполнять повестку перед вручением

Кто не подлежит мобилизации в Украине

граждане, которые работают в органах государственной власти, критически важных предприятиях и учреждениях;

признаны в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья сроком до шести месяцев;

граждане, ухаживающие за лицами, нуждающимися в опеке;

многодетные мужчины и женщины, имеющие трое и более несовершеннолетних детей;

родители-одиночки и одинокие матери, воспитывающие по меньшей мере одного несовершеннолетнего ребенка;

опекуны и приемные родители, на содержании которых находятся дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки;

родители, на воспитании которых несовершеннолетний ребенок с инвалидностью подгруппы А;

родители, на воспитании которых несовершеннолетний ребенок с инвалидностью III-IV группы;

родители, на воспитании которых совершеннолетний ребенок с инвалидностью I или II группы;

женщины и мужчины, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время участия в боевых действиях;

женщины и мужчины, имеющие несовершеннолетнего ребенка и мужчину (жену), проходящую военную службу;

народные депутаты Украины и депутаты Верховной Рады Автономной Республики Крым;

работники определенных правоохранительных органов.

Обратите внимание! Также на службу не могут призвать получателей профессионального высшего и высшего образования, ассистентов-стажеров, аспирантов и докторантов, обучающихся на дневной или дуальной формах получения образования.

Когда можно отказаться от повестки