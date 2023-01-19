Повістки на роботі видають роботодавці. Адвокат Олександр Камша розповів, яким чином і кому видають повістки на роботі під час війни.

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Як роботодавці видають повістки працівникам

Керівники державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій отримують розпорядження про оповіщення працівників від районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦКтСП).

Якщо таке розпорядження надійшло, роботодавець зобов'язаний видати наказ про оповіщення призовників, військовозобов'язаних та резервістів і довести його до відома таких осіб. Після цього роботодавець повинен вручити призовникам, військовозобов'язаним та резервістам повістки про явку за викликом до ТЦК, органу СБУ чи підрозділу Служби зовнішньої розвідки (за наявністю);

Весь процес повинен контролюватися і роботодавець несе відповідальність за прибуття призовників, військовозобов'язаних та резервістів до відповідного ТЦК, органу СБУ чи підрозділу Служби зовнішньої розвідки.

Що відбувається, якщо працівник відмовляється від повістки

У випадку неявки керівник має повідомити військкомат, що його працівник не з'явився у призначений час.

Якщо працівник відмовляється підписати наказ, яким його повідомляють про необхідність явки до військкомату, тоді роботодавець повинен скласти акт про відмову від підпису комісійного наказу в присутності трьох осіб і відправити його до ТЦК.

Коли роботодавець може не вручати повістку працівнику