Об этом говорится в актуальном отчете Центра противодействия дезинформации. Аналитики проанализировали риторику врага и инструменты, которые он использовал для своей пропаганды, пишет 24 Канал.

Внимание В предвкушении нового наступления и долгой войны: пишут западные СМИ об Украине

В течение недели вражеские информресурсы активизировали информационную кампанию, которую можно сформулировать следующим образом: "в Украине идет всеобщая могилизация",

– говорится в сообщении.

Россия хочет сорвать ход мобилизации в Украине

Отмечают, что главная цель кампании – путем распространения ложных и манипулятивных публикаций, запугать мужское население, усилить социальное напряжение и сорвать ход мобилизационных мероприятий в Украине.

В рамках кампании враг распространял:

видео и фото процесса выдачи повесток (часто демонстрируя случаи злоупотребления силой или использование разноплановых "уловок" работниками ТЦК и СП);

информацию об отсутствии подготовки и обеспечения мобилизованных граждан;

информацию об отсутствии проверок состояния здоровья при определении пригодности к военной службе;

информацию об отправке только мобилизованных граждан в передовую;

информацию о высоких потерях личного состава, тотальном дезертирстве и добровольной сдаче в плен военнослужащими ВСУ.

Пропаганда придумывает "успехи" кафиров

В ЦПИ также сообщили, что параллельно с информационной кампанией "в Украине идет тотальная могилизация" враг массово распространял сообщения о собственных "успехах" на фронте.

Жесткие бои внутри и в окрестностях Угледара, Кременной и Бахмута создают бесконечный поток видео и фотоматериалов, которые в дальнейшем используются Россией,

– добавили аналитики.

Среди инструментов, используемых врагом для продвижения этой идеи, враг распространял видео и фото уничтожения личного состава и техники ВСУ, а также видео работы последних "новинок" российского военно-промышленного комплекса.

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