Про це йдеться в актуальному звіті Центру протидії дезінформації. Аналітики проаналізували риторику ворога та інструменти, які він використовував для своєї пропаганди, пише 24 Канал.

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Упродовж тижня ворожі інформресурси активізували інформаційну кампанію, яку можна сформулювати наступним чином: "в Україні йде загальна могилізація",

– йдеться у повідомленні.

Росія хоче зірвати хід мобілізації в Україні

Зазначають, що головна мета кампанії – шляхом поширення неправдивих та маніпулятивним публікацій залякати чоловіче населення, посилити соціальну напругу та зірвати хід мобілізаційних заходів в Україні.

У рамках кампанії ворог поширював:

відео та фото процесу видачі повісток (зачасту демонструючи випадки зловживання силою або використання різнопланових "хитрощів" працівниками ТЦК та СП);

інформацію про відсутність підготовки та забезпечення мобілізованих громадян;

інформацію про відсутність перевірок стану здоров'я при визначені придатності до військової служби;

інформацію про відправку тільки-но мобілізованих громадян до передової;

інформацію про високі втрати особового складу, тотальне дезертирство та добровільну здачу в полон військовослужбовцями ЗСУ.

Пропаганда вигадує "успіхи" окупантів

У ЦПД також повідомили, що паралельно з інформаційною кампанією "в Україні йде тотальна могилізація" ворог масово поширював повідомлення про власні "успіхи" на фронті.

Жорсткі бої всередині та на околицях Вугледару, Кремінної та Бахмута створюють нескінченний потік відео та фотоматеріалів, які надалі використовуються Росією,

– додали аналітики.

Серед інструментів, які використовував ворог для просування цієї ідеї, ворог поширював відео та фото знищення особового складу й техніки ЗСУ, а також відео роботи останніх "новинок" російського воєнно-промислового комплексу.

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Важливо! Розвідка Великої Британії повідомила, що російські загарбники брешуть про свої успіхи на Запоріжжі та Донеччині. Так, у Росії стверджували, що за 6 днів їхні війська досягли значних успіхів, прорвавши українську оборону на двох ділянках: у Запорізькій області поблизу Оріхова та за 100 кілометрів на схід у Донецькій області поблизу Вугледара. Однак, це не відповідає дійсності.