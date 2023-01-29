Такое мнение 24 Каналу озвучил заместитель руководителя Центра стратегических коммуникаций и информбезопасности Николай Балабан. Интересно, как в разведке комментируют заявления о новом большом наступлении России, это ИПСО или нет.

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Какие темы используют россияне

Балабан рассказал, что россияне ищут трещины в информобороне. Популярной темой для них в течение нескольких месяцев отключение света. В соцсетях они пытались делать вбросы о неравенстве между украинцами, вкладывали месседж, пока длится война отключения будут постоянно, протестуйте против войны и свет будет.

Однако им это не удалось. Тем не менее они очень активно этим занимались. В общем, они очень активно используют любые скандалы или проблемы в Украине на разных уровнях. Как на политическом уровне, так и на уровне регионов или городов,

– отметил заместитель руководителя Центра стратегических коммуникаций и информбезопасности.

Как работает дезинформация и манипуляция

Он продолжил, что дезинформация и манипуляция россиян направлена на эмоции, на затрагивающие эмоциональные вещи. К примеру, была информация, что в больницах не хватает крови для бойцов. Она бьет в эмоцию, и рацио тяжело включить, поэтому люди начинают думать, что это означает огромные потери на фронте, много раненых, катастрофу.

"Мы выстраиваем себе внутреннюю эмоциональную цепочку, которая делается вокруг нас, какие критические проблемы. Из-за того, что она работает с нашей эмоциональностью, она лишает нас критического фильтра определенной информации. Это больше нас эмоционально нагружает, что мы чувствуем себя более подавленными, и мы пытаемся преодолеть тяжелое состояние", – заметил Балабан.

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Как уберечь себя от манипуляций

По его словам, чтобы уберечь себя от манипуляций, нужно проверять официальные данные. Каждая больница, каждый орган власти имеют официальные страницы, например в соцсетях. Следует также проверять, кто распространил информацию, которая направлена в первую очередь на вашу эмоцию.

Это всегда лучший первый фильтр, чтобы не допустить внутрь и не начать внутренне нагружаться какой-то обманчивой информацией,

– подчеркнул заместитель руководителя Центра стратегических коммуникаций и информбезопасности.

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