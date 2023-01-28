На заседании Совета Европы в Страсбурге 24 января Бербок призвала к единству Запада. Она сказала, что "Мы ведем войну против России, а не друг против друга".

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Россияне подхватили заявление

Представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова извратила заявление. Она написала, что слова Бербок, мол, доказывают, что Запад ведет заранее спланированную войну против России.

Раскритиковали заявление германского министерша также консервативные и ультраправые политики Германии.

Реакция Берлина

Представитель федерального правительства Германии объяснил россиянам, что заявление Бербок прозвучало в контексте дискуссии о единой позиции ЕС, стран G7 и НАТО в противостоянии агрессии.

Российская пропаганда всегда хватается за заявления, фразы, позиции и взгляды немецкого правительства и наших партнеров и извращает их в собственных целях.

– сказал спикер.

Он добавил, что реагировать на это не стоит. Все понимают, что эскалацию осуществляет именно Россия.

Германия – не сторона конфликта

Спикер отдельно напомнил, что в соответствии с международным правом Германия не является стороной войны в Украине. Аналогичное заявление опубликовало и посольство Германии в России.

Канцлер Олаф Шольц также настаивал, что Германия и ее союзники не принимают непосредственного участия в войне, несмотря на запланированную помощь с танками.