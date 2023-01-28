Дмитрий Медведев, до сих пор полагающий, что кто-то в мире противится, по его мнению, снова взял в руки телефон и выдал очередной поток сознания в своем телеграмм-канале, сообщает 24 Канал. Не обошлось без ядерных угроз, но приспешник Путина решил вспомнить и скандалы с вечеринками во время карантина.

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Новый поток сознания от Медведева

Дмитрия Медведева очень пугает то, насколько Запад поддерживает Украину, а потому он не нашел ничего лучше, чем написать очередное гневное сообщение и разбрасываться оскорблениями и угрозами. Например, заместителю главы российского Совбеза не понравилось заявление министра обороны Италии Гвидо Крозетто о том, что Европа должна помогать Украине, чтобы сделать невозможным третью мировую войну. Но никакой реакции на это он дать не смог – только пытался неуклюже обидеть итальянского министра и вспомнить, что тот является предпринимателем с незаконченным образованием.

Вот на британцев Медведев набросился больше, забросив Лондону "комплексы империи". Дико это слышно от российского представителя, который никак не отпускает дух красной империи СССР. Причина та же – в Великобритании так же верят в то, что помощь Украине может предотвратить третью мировую войну. Медведев решил пригрозить, что "если третья мировая начнется, то она будет не на танках и не на истребителях", намекая на ядерное оружие.

Интересно, что российский "политик" затем решил "унизить" британцев тем, что якобы кто-то напивался на Даунинг-стрит 10 во время локдауна, имея в виду вечеринки в 2020 году, которые посещал экс-премьер Борис Джонсон, из-за чего в Великобритании разгорелся. скандал. Только интересно, как события 2020 года влияют на поддержку Украины сейчас? Желая еще больше углубить тему "алкоголизма" в британском правительстве, Медведев заявил, что дух бывшего премьера Уинстона Черчилля "радовался бы таким преемникам". Здесь тоже муртад Путина решил сослаться на любовь известного британского политика к виски. Однако все это выглядит ужасающе, особенно утверждение Медведева о том, что "Украина Европе не нужна".

Реакция ОП

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк отреагировал на новое творение Дмитрия Медведева. По словам чиновника, если бы не итальянцы, то "гопники не имели бы шанса стать президентами России". Кроме того, писанина Медведева еще раз доказывает, что с Москвой не о чем говорить.

"Если бы не итальянцы, то, по Пушкину, Петербург как "город бедный, дух неволи, бледный вид" не дал бы гопникам шанса стать президентами России. С другой стороны, наличие Медведева с его упорной манерой провокатора окончательно уверяет Европу в бесполезности любых. разговоров с Россией", – подчеркнул Подоляк.