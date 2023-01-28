Итак, отмечают в Институте по изучению войны, Кремль пытается уничтожить любые проявления критики российской армии. Речь также и о собственных "военкорах", которые никак не хвалят вооруженные силы страны-агрессорки, которые несут бешеные потери.

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"Военкоры" будут иметь ограничения

Связаны соответствующие решения с возможным новым наступлением России. Так, они теперь не смогут свободно разгуливать по фронту. Для этого каждый журналист должен будет носить ярко-голубые жилеты для идентификации. Заметим, что это решение "военкорам" не понравилось. Они ведь боятся быть живыми мишенями.

В Институте отметили, что некоторые журналисты годами скрывали ярлыки "ПРЕССА". Таким образом им удавалось получать информацию с фронта без необходимости прислушиваться к чьим-либо приказам.

И пока одни жалуются, что новые условия сделают "военкоров" живыми мишенями, другие – на то, что их деятельность на передовой будет ограничена. Но у Кремля есть своя стратегия. И там ее будут придерживаться.

Может потребоваться разрешение

Идея с жилетами назрела не просто так. Аналитики предполагают, что это может быть одно из решений начальника генштаба России Валерия Герасимова. Таким образом он решил усложнить жизнь тем, кто активно критиковал русское войско.

"Военкоры" теперь не смогут действовать самостоятельно. А значит, им нужно будет получить разрешение, чтобы вести так называемую журналистскую деятельность. А жилеты позволят им не теряться в массе военных. Следовательно, за их действиями можно будет наблюдать. Да и вообще сама процедура получения жилетов может быть тем еще испытанием, с которым справятся не все.

Очередная попытка самоцензуры

Аналитики высказали предположение, что это также может быть очередной попыткой возродить цензуры на фронте. Летом и осенью 2022 это уже пытались сделать среди "военкоров". В том числе работающих на ЧВК "Вагнера". И есть подозрения, что на этот раз врагу удастся.

Ранее высшее военное руководство пыталось распространять нарратив о том, что "военкоры" влияют на ход войны. Мол, они нарушают российскую оперативную безопасность, когда выкладывают в сеть видео боевых действий или называют позиции.

Интересно, что доподлинно непонятной остается позиция Путина. В Институте напоминают, что раньше он встречался с "военкорами". Более того, успокаивал их, позволяя автономно работать на фронте. Да и на критику пытался, пусть публично, реагировать спокойно.

Тактика минобороны России, направленная на сокрытие информации с фронта, может создать вакуум в информационном пространстве. Его и должны заполонить аффилированные из ЧВК "Вагнер" так называемые военные корреспонденты. Но здесь есть одно "но": они презирают оборонное ведомство.

Правду не скрыть