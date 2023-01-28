Захватчиков похоронили на так называемой "аллее героев". Об этом сообщают российские СМИ, информирует 24 Канал.
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Под Краснодаром похоронили рекордное количество оккупантов
Как стало известно, 14 свежих могил – это рекордное количество новых захоронений убитых оккупантов в течение одного месяца.
До этого на кладбище за месяц появлялись четыре – пять новых могил, а сейчас – около 14.
Это рекорд за все время отслеживания захоронений погибших в Украине,
– рассказал автор телеграм-канала "Титушки в Краснодаре" Виталий Вотановский.
Убитых оккупантов хоронят под Краснодаром / Коллаж
Актуальные потери оккупантов
ВСУ уже уничтожили 124 710 российских оккупантов.
Потери врага в технике:
- танков – 3182 (+7);
- боевых бронированных машин – 6340 (+6);
- артиллерийских систем – 2180 (+11);
- РСЗО – 452 (+0);
- средств ПВО – 221 (+1);
- самолетов – 292 (+0);
- вертолетов – 283 (+1);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1941 (+33);
- крылатых ракет – 796 (+47);
- кораблей/катеров – 18 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 5001 (+15);
- специальной техники – 199 (+4).