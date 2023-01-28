Загарбників поховали на так званій "алеї героїв". Про це повідомляють російські ЗМІ, інформує 24 Канал.

Важливо 100 тисяч не вразили: чому росіяни не реагують на великі втрати своєї армії в Україні

Під Краснодаром поховали рекордну кількість окупантів

Як стало відомо, 14 свіжих могил – це рекордна кількість нових поховань убитих окупантів протягом одного місяця.

До цього на цвинтарі за місяць з'являлися чотири – п'ять нових могил, а зараз – близько 14.

Це рекорд за весь час відстеження поховань загиблих в Україні,

– розповів автор телеграм-каналу "Тітушки у Краснодарі" Віталій Вотановський.



Вбитих окупантів ховають під Краснодаром / Колаж

Актуальні втрати окупантів

ЗСУ вже знищили 124 710 російських окупантів.

Втрати ворога у техніці: