Загарбників поховали на так званій "алеї героїв". Про це повідомляють російські ЗМІ, інформує 24 Канал.
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Під Краснодаром поховали рекордну кількість окупантів
Як стало відомо, 14 свіжих могил – це рекордна кількість нових поховань убитих окупантів протягом одного місяця.
До цього на цвинтарі за місяць з'являлися чотири – п'ять нових могил, а зараз – близько 14.
Це рекорд за весь час відстеження поховань загиблих в Україні,
– розповів автор телеграм-каналу "Тітушки у Краснодарі" Віталій Вотановський.
Вбитих окупантів ховають під Краснодаром / Колаж
Актуальні втрати окупантів
ЗСУ вже знищили 124 710 російських окупантів.
Втрати ворога у техніці:
- танків – 3 182 (+7);
- бойових броньованих машин – 6 340 (+6);
- артилерійських систем – 2 180 (+11);
- РСЗВ – 452 (+0);
- засобів ППО – 221 (+1);
- літаків – 292 (+0);
- гелікоптерів – 283 (+1);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 941 (+33);
- крилатих ракет – 796 (+47);
- кораблів/катерів – 18 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 001 (+15);
- спеціальної техніки – 199 (+4).