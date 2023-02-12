Про це 24 Каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, є 2 особи, які займались викраденням українських дітей з Маріуполя та навколишніх районів.

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Росія налагодила схему викрадення українських дітей

Петро Андрющенко розповів, що захопивши українські території, зокрема Маріуполь, росіяни отримали доступ до дітей, які залишились без батьків. За словами радника міського голови Маріуполя, Росія викрала щонайменше 1300 дітей тільки з Маріуполя.

Масове вивезення розпочалось у квітні 2022 року, коли почали з'являтись діти, відчужені від батьків, та, які стали сиротами внаслідок бойових дій. В результаті викрадення, діти опинились на території Росії й надалі були "всиновлені" росіянами.

Організацією викрадень займався терорист "ДНР" Віталій Кисельов та, уповноважена при президенті Росії з прав дитини, Марія Львова-Бєлова. За словами Андрющенка, саме Кисельов був відповідальний в Маріуполі за організацію вивезення дітей.

Саме вони вдвох організували вивезення українських дітей з міста Маріуполя й не тільки. Нам відомо, що таким чином вони вкрали з Маріуполя щонайменше 1300 дітей і абсолютна більшість цих дітей за скороченою процедурою, яку запровадила Росія, вже всиновлена,

– сказав радник міського голови.

При цьому, як зазначив посадовець, відшукати цих дітей вже майже неможливо й, напевно, вже не вийде до перемоги України, оскільки навіть офіс омбудсмана України не може отримати даних щодо долі викрадених дітей.

Україна змогла евакуювати дітей-сиріт під час вторгнення

Петро Андрющенко зазначив, що Україна евакуювала дітей позбавлених батьківської опіки до того, як росіяни встановили контроль над містом. При цьому окупанти абсурдно стверджують, що Україна викрала цих дітей з Маріуполя.

За словами радника міського голови, діти, яких вдалось евакуювати, перебувають під захистом закону, а їх права оберігаються, на відміну від тих дітей, яких викрав злочинний режим Росії.

Це найбільший злочин Росії

Петро Андрющенко вважає вивезення українських дітей найбільшим російським злочином за час війни.

"З моєї суб'єктивної точки зору – це гірше за драматичний театр, за Бучу, за вбивство понад 25 тисяч маріупольців. 1300 дітей, яких, можливо, ми ніколи не знайдемо тому, що там діти від 3 років. Він навіть не знає, хто були його батьки, яке його ім'я, прізвище й таке інше", – сказав Андрющенко.

Як склалась доля цих дітей

За словами Андрющенка, процес викрадення включав декілька етапів. Спочатку дітей у значній кількості вивезли у табір під Санкт-Петербургом. Після цього уповноважена при президентові Росії з прав дитини Марія Львова-Бєлова зробила запит на поправки до закону про всиновлення, які держдума Росії, звісно ж, підтримала.

Потім з'явилось ще 2 таких табори. Один розташований в Ростовській області, а інший в Краснодарському краї. Там розміщували дітей й запустили процедуру швидкого всиновлення.

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Петро Андрющенко стверджує, що після того, як Україна востаннє отримала інформацію від росіян, питання всиновлення, викрадених Росією дітей, стало засекреченим. За словами посадовця, служба в справах дітей Краснодарського краю надавала інформацію про кількість всиновлених дітей з Маріуполя, але потім перестала.

Служба в справах дітей Краснодарського краю здуру вивалила все це й розписала кількість дітей конкретно з Маріуполя, яка у них перебуває. Понад 1000 дітей вже всиновлено, й там був заклик, що там 300 дітей – "вільна каса", мовляв, давайте швидше",

– сказав Андрющенко.

Після того, як про це стало відомо широкому загалу, Марія Львова-Бєлова заявила, що їх, нібито, зламали, а уся інформація зникла.

Росія засекретила інформацію про українських дітей

За словами Андрющенка, місцеперебування дітей – невідоме. Низка міжнародних організацій займається їх пошуком, але росіяни засекретили цю інформацію.

Цього знущання над дітьми, у якому винна виключно Росія, прихильникам геноциду проти українців виявилось замало, а тому представники російської влади вирішили публічно познущатись з цієї ситуації та дітей.

Уповноважена при президенті Росії з прав дитини Марія Львова-Бєлова публічно всиновила двох дітей з Маріуполя – підлітка 14 років та його 8-річну сестру.

Вона публічно це зробила, не ховаючись. Це цинізм найвищого рівня, який тільки може існувати,

– сказав радник міського голови Маріуполя.

Петро Андрющенко порівняв цю ситуацію із примусом школярів в Маріуполі писати "теплі листи захисникам", а насправді окупантам, через яких вони тепер живуть в зруйнованому місті, й ці ж окупанти вбивали їхніх батьків. Тепер вони змушують дітей писати їм "теплі листи".

За словами Андрющенка, ситуація із викраденням дітей та їх використання в окупаційній пропаганді має бути обговорюваною у всьому світі не менше за ракетні атаки на цивільних, бо це злочини, які тривають щохвилини.

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