Про це 24 Каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Росіяни не приховують свої плани щодо наступу на двох напрямках.

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За словами Андрющенка, станом на 7 лютого можна говорити про концентрацію особового складу ворога 30 — 35 тисяч в Маріуполі з різних підрозділів. Мовиться про 3 бази підготовки мобілізованих, а також про російських військових та частину військових так званих ДНР та ЛНР, відведених від лінії фронту, ймовірно, на доукомплектування.

Військові сили противника базуються здебільшого поза межами Маріуполя, в навколишніх селах.

Дуже велика концентрація, розділяють їх за методом живого щита. Тобто є факти компактного розміщення, здебільшого по домівках цивільних людей, їх просто підселяють від 5 до 10 осіб, а військову техніку розміщують на подвір'ях,

– додав Андрющенко.

Можливі напрямки наступу

Радник міського голови повідомив, що ворог "балакучий", не приховує своїх цілей.

Кажуть, що з Кремля надійшла вказівка протягом лютого захопити Запоріжжя і Вугледар,

– додав мовець.

Він наголосив, що з кінця грудня спостерігається накопичення сил противника на Запорізькому, зокрема на Бердянсько – Мелітопольському напрямку.

До того ж Маріуполь зручно розташований щодо військово-логістичного забезпечення росіян, звідти дуже легко перекинути сили на будь-який напрямок. До Вугледару відстань від Маріуполя 60 — 70 кілометрів, приблизно така ж відстань до Бердянська, Пологів чи Розівки.

Андрющенко про ситуацію в Маріуполі: дивитися відео

Де росіяни концентрують техніку

Радник міського голови Маріуполя повідомив, що росіяни в деяких населених концентрують військову техніку, а в деяких розпорошують.

Це, здається, залежить від командира підрозділу, в кого наскільки клепки вистачає. І від того місця, де вони розташовані,

– додав Андрющенко.

Він зауважив, що в Маріуполі військова техніка росіян розташована досить компактно, за останніми даними ворог почав використовувати територію морського порту. Активно використовує територію комбінату імені Ілліча, адже там досить легко сконцентрувати і заховати техніку.

Про яку техніку мовиться

Андрющенко зазначив, серед техніки росіян є танки Т-62, але не у великій кількості.

"Тягнуть старий мотлох, але ми розуміємо, що навіть цей мотлох їздить і стріляє", – зауважив спікер.

Росіяни також підтягнули чимало ППО, мовиться про С-300, ЗРК "Бук." За словами Андрющенка, їх постійно переміщують, аби ЗСУ не могли встановити їхнє місце перебування.

Іншої техніки – БМП, БТР у Маріуполі відносно небагато, зазначив Андрющенко.

Не для того, щоб розслаблятися, але в принципі зрозуміло, що близько весни – літа, в них будуть великі проблеми з технічним забезпеченням,

– резюмував представник Маріупольської міської ради.

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