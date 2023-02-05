Про це радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Він зазначив, що українським військовим поступила інформація від партизанів про колону російських вантажівок.

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Її вдалось розбомбити і росіяни зазнали значних втрат.

"Щось трапилось по дорозі завдяки своєчасно переданих даних Маріупольським Спротивом. Хороші новини. Приємні. Пишаюсь нашою групою "Ї" Маріупольського Спротиву", – написав він.



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