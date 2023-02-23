Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Взрыв раздался около 15:30.

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Что происходит в городе

Уже который день оккупантам во временно захваченном городе нет покоя. Точное место взрыва в центре Мариуполя уточняют. Известно, что после взрыва в городе начали исчезать мобильный интернет и связь.

Кроме того, оккупанты снова подняли в небо авиацию. Только чем это им помогает – учитывая предыдущий опыт, непонятно.

Взрывы в Мариуполе: главное

С вечера 21 февраля во временно оккупированном Мариуполе российским захватчикам не спокойно, ведь периодически раздаются взрывы. С вечера 21 февраля до утра 22 февраля в городе прозвучали не менее 3 серий взрывов. Советник мэра Петр Андрющенко сообщил, что ВСУ ударили в склад с боеприпасами и военную базу захватчиков.

По словам чиновника, зафиксировано попадание в склад боекомплекта в аэропорту Мариуполя "с прекрасным откликом детонации" и в место базирования оккупантов на территории Стана 300 ММК имени Ильича в Кальмиусском районе.

Ночью 23 февраля три взрыва прогремели в Кальмиусском районе Мариуполя. Предварительно известно, что снова что-то пылало на территории ММК имени Ильича. Оккупанты начали уверять, что якобы работало ПВО. Утром снова раздались взрывы, после которых оккупанты подняли авиацию в направлении "Азовстали".

Издание The New Yourk Times констатировало, что украинские войска нашли способ бить в тыл захватчикам, о чем свидетельствуют взрывы в Мариуполе.