Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Вибух пролунав близько 15:30.

Цікаво Перелякані окупанти підняли в небо авіацію у Маріуполі: відео з захопленого міста

Що відбувається у місці

Уже котрий день окупантам у тимчасово захопленому місті немає спокою. Точне місце вибуху у центрі Маріуполя уточнюють. Відомо, що після вибуху в місті почав зникати мобільний інтернет та зв'язок.

Крім того, окупанти знову підняли у небо авіацію. Тільки чим це їм допомагає – з огляду на попередній досвід, не зрозуміло.

Вибухи у Маріуполі: головне

Від вечора 21 лютого у тимчасово окупованому Маріуполі російським загарбникам не спокійно, адже періодично лунають вибухи. Від вечора 21 лютого до ранку 22 лютого у місті пролунали щонайменше 3 серії вибухів. Радник мера Петро Андрющенко повідомив, що ЗСУ вдарили в склад з боєприпасами та військову базу загарбників.

За словами посадовця, зафіксовано влучання в склад боєкомплекту в аеропорту Маріуполя "з прекрасним відгуком детонації" та в місце базування окупантів на території Стану 300 ММК імені Ілліча, що у Кальміуському районі.

Уночі 23 лютого три вибухи пролунали в Кальміуському районі Маріуполя. Попередньо відомо, що знову щось палало на території ММК імені Ілліча. Окупанти почали запевняти, що нібито працювало ППО. Уранці знову пролунали вибухи, після яких окупанти підняли авіацію в напрямку "Азовсталі".

Видання The New Yourk Times констатувало, що українські війська знайшли спосіб бити в тил загарбникам, про що свідчать вибухи в Маріуполі.