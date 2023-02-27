Минулої доби наші захисники відбили 81 атаку загарбників. До того ж ворог постійно веде повітряну розвідку для коригування своїх ударів.

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Окупанти б’ють по Україні

Загарбники завдали 5 ракетних та 13 авіаційних ударів, 2 з яких – із застосуванням "Шахідів" по цивільній інфраструктурі – обидва дрони збито.

Також ворог здійснив понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільній інфраструктурі на Херсонщині та Донеччині. На жаль, є загиблі та поранені, знищені цивільні будинки та пошкоджені об’єкти цивільної інфраструктури.

Яка ситуація на фронті

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли районів населених пунктів Хрінівка та Катеринівка Чернігівської області; Гірки, Атинське, Стукалівка, Гиріне, Павлівка, Волфине Сумської області, а також Ветеринарне, Червона Зоря, Стрілеча, Стариця, Вовчанські Хутори, Черняки, Лошакове, Красне Перше, Строївка, Новомлинськ, Дворічна, Западне та Купянськ Харківської області. Неподалік Попівки Сумської області та Червоної Зорі ворог застосував БпЛА з бойовим навантаженням.

оперативна обстановка без суттєвих змін. Ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли районів населених пунктів Хрінівка та Катеринівка Чернігівської області; Гірки, Атинське, Стукалівка, Гиріне, Павлівка, Волфине Сумської області, а також Ветеринарне, Червона Зоря, Стрілеча, Стариця, Вовчанські Хутори, Черняки, Лошакове, Красне Перше, Строївка, Новомлинськ, Дворічна, Западне та Купянськ Харківської області. Неподалік Попівки Сумської області та Червоної Зорі ворог застосував БпЛА з бойовим навантаженням. На Куп’янському та Лиманському напрямках противник вів безуспішні наступальні дії в районах Новоселівського, Площанки, Білогорівки, Спірного та Берестового. Ворожі артилерійські обстріли зафіксовано у понад 25 населених пунктах. Серед них – Лиман Перший і Курилівка Харківської області та Новоселівське, Червонопопівка, Діброва, Серебрянське лісництво, Білогорівка, Спірне, Роздолівка і Федорівка на Луганщині.

противник вів безуспішні наступальні дії в районах Новоселівського, Площанки, Білогорівки, Спірного та Берестового. Ворожі артилерійські обстріли зафіксовано у понад 25 населених пунктах. Серед них – Лиман Перший і Курилівка Харківської області та Новоселівське, Червонопопівка, Діброва, Серебрянське лісництво, Білогорівка, Спірне, Роздолівка і Федорівка на Луганщині. На Бахмутському напрямку противник продовжує атакувати позиції наших військ, здійснив без успіху наступальні дії поблизу населених пунктів Дубово-Василівка, Ягідне, Бахмут, Іванівське та Північне Донецької області. Обстрілів зазнали райони понад 25 населених пунктів, в тому числі: Дубово-Василівка, Бахмут, Іванівське, Кліщіївка, Курдюмівка, Біла Гора, Озарянівка, Ступочки, Залізне та Південне Донецької області.

противник продовжує атакувати позиції наших військ, здійснив без успіху наступальні дії поблизу населених пунктів Дубово-Василівка, Ягідне, Бахмут, Іванівське та Північне Донецької області. Обстрілів зазнали райони понад 25 населених пунктів, в тому числі: Дубово-Василівка, Бахмут, Іванівське, Кліщіївка, Курдюмівка, Біла Гора, Озарянівка, Ступочки, Залізне та Південне Донецької області. На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник вів безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Кам’янка, Авдіївка, Водяне, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка та Вугледар. Здійснив артилерійські обстріли по районах населених пунктів, зокрема Новобахмутівки, Авдіївки, Ласточкиного, Первомайського, Невельського, Красногорівки, Мар’їнки, Новомихайлівки, Вугледару та Времівки Донецької області.

противник вів безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Кам’янка, Авдіївка, Водяне, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка та Вугледар. Здійснив артилерійські обстріли по районах населених пунктів, зокрема Новобахмутівки, Авдіївки, Ласточкиного, Первомайського, Невельського, Красногорівки, Мар’їнки, Новомихайлівки, Вугледару та Времівки Донецької області. На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 30 населених пунктів. Серед них – Времівка і Новопіль Донецької області; Ольгівське, Малинівка, Червоне, Чарівне, Білогір’я, Новоданилівка, Оріхів і Новоандріївка Запорізької області.

вогневого ураження зазнали райони понад 30 населених пунктів. Серед них – Времівка і Новопіль Донецької області; Ольгівське, Малинівка, Червоне, Чарівне, Білогір’я, Новоданилівка, Оріхів і Новоандріївка Запорізької області. На Херсонському напрямку від артилерійського вогню російських окупаційних військ постраждали, зокрема, Михайлівка, Качкарівка, Львове, Антонівка, Херсон, Комишани, Благовіщенське, Білозерка, Дніпровське та Берегове Херсонської області. А загалом, райони 27 населених пунктів.

Шалені втрати в окупантів

У районі Бахмутівки Донецької області з 22 по 24 лютого до медичних закладів доставили до 30 тіл мертвих та 65 поранених окупантів.

Наша авіація за минулу добу завдала 4 удари по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Водночас наші захисники знищили російський штурмовик СУ-25.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили склад боєприпасів та ворожу станцію подавлення супутникового зв’язку.

Масове дезертирство у загарбників

На сьогодні у ворожих військах відзначається масове дезертирство. Зважаючи на це російські заступники командирів з політичної роботи активно проводять роз’яснювальну роботу щодо запобігання дезертирству серед російських військовослужбовців. До окупантів намагаються довести статті кримінального кодексу щодо покарання,

– повідомили у Генштабі ЗСУ.

Зокрема, всіх окупантів лякають, що російські військові, які з 2017 року знаходяться в статусі тих, хто самовільно залишив військову частину, отримали покарання від 4 до 12 років позбавлення волі.

Окупаційна "влада" готується до втечі

Через побоювання деокупації українських територій, в населеному пункті Олешки та Скадовськ Херсонської області так звана російська окупаційна “влада” готується до втечі у Крим. Зокрема, з 21 лютого відзначено виїзд місцевих колаборантів до Бахчисараю, Сімферополя та Керчі, а з 24 лютого окупанти оголосили про так звану "евакуацію" всім бажаючим.

"Для перевезення колаборантів ворог задіяв військові вантажні автомобілі, з собою дозволено брати лише ручний багаж", – зауважили у Генштабі.

Нагадаємо, що загальна кількість втрат окупантів – близько 148 130 осіб. Втрати у техніці: