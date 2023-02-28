Детали рассказал командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Александр Сырский.

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Он отметил, что ситуация в районе Бахмута очень напряженная.

Несмотря на существенные потери, враг бросил в наступление наиболее подготовленные штурмовые отряды Вагнера, пытающиеся прорвать оборону наших войск и оцепить город,

– подчеркнул Сырский.

В то же время в боях за Бахмут наши воины показывают многочисленные примеры стойкости, мужества и героизма. Только за прошедшие сутки на Бахмутском направлении Силы обороны отразили атаки противника в районах населенных пунктов Васюковка, Орехово-Василевка, Берховка, Ягодное и Бахмут Донецкой области.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр подчеркнула, что оккупационные войска во время наступательных действий используют тактику истощения и тотального разрушения. Также Анна Маляр сообщила, что, несмотря на это, защитники Украины мужественно воюют с врагом. Они ведут активные оборонительные действия в условиях количественного превосходства врага.

Так, за последние сутки на этом направлении военные Украины зафиксировали:

300 обстрелов из разных видов ствольной артиллерии и РСЗО,

60 боевых прикосновений.

Во время боевых столкновений удалось ликвидировать 63 оккупантов, а еще 141 захватчику нанести разную степень ранений. Так, на 28 февраля ВСУ ликвидировали 149 240 захватчиков. Только за минувшие сутки российская армия потеряла 550 солдат, а также много техники.