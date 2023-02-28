Деталі розповів командувач Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-полковник Олександр Сирський.

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Він зазначив, що ситуація в районі Бахмута вкрай напружена.

Попри суттєві втрати, ворог кинув у наступ найбільш підготовлені штурмові загони Вагнера, які намагаються прорвати оборону наших військ та оточити місто,

– наголосив Сирський.

Водночас у боях за Бахмут наші воїни показують численні приклади стійкості, мужності та героїзму. Лише за минулу добу на Бахмутському напрямку Сили оборони відбили атаки противника в районах населених пунктів Васюківка, Оріхово-Василівка, Берхівка, Ягідне та Бахмут Донецької області.

А заступниця міністра оборони України Ганна Маляр підкреслила, що окупаційні війська під час наступальних дій використовують тактику виснаження і тотального руйнування. Також Ганна Маляр повідомила, що попри це захисники України мужньо воюють з ворогом. Вони ведуть активні оборонні дії в умовах кількісної переваги ворога.

Так, за останню добу на цьому напрямку військові України зафіксували:

300 обстрілів з різних видів ствольної артилерії та РСЗВ,

60 боєзіткнень.

Під час бойових зіткнень вдалося ліквідувати 63 окупантів, а ще 141 загарбнику завдати різного ступеня поранень. Так, станом на 28 лютого ЗСУ ліквідували 149 240 загарбників. Лише за минулу добу російська армія втратила 550 вояк, а також багато техніки.