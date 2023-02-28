Актуальну інформацію щодо ситуації на фронті повідомили у Генштабі ЗСУ станом на ранок 28 лютого. 24 Канал аналізує інтерактивну карту бойових дій від DeepState.

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Яка ситуація на фронтах

Минулої доби наші воїни відбили понад 60 атак противника на різних напрямках. Водночас противник завдав 8 ракетних та 32 авіаційних удари. Здійснив 85 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Загроза подальших ракетних ударів є значною по всій території України.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр Констатувала, що ворог нарощує інтенсивність штурмових дій.

Північ

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках формування наступальних угруповань ворога не виявили. Окупанти обстріляли населені пункти Тимоновичі і Берилівка Чернігівської області; Старикове, Бруски, Бувалине, Кружок, Манухівка, Атинське, Порозок Сумської області та Червона Зоря, Ветеринарне, Стрілеча, Гатище, Вовчанськ і Вовчанські Хутори на Харківщині.

На Куп'янському та Лиманському напрямках противник провів безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Макіївка, Площанка, Кремінна, Діброва та Білогорівка Луганської області. Здійснив артилерійські обстріли по районах населених пунктів Дворічна, Лиман Перший, Гряниківка, Курилівка, Кислівка і Табаївка Харківської області.

Схід

На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили атаки противника в районах населених пунктів Васюківка, Оріхово-Василівка, Берхівка, Ягідне та Бахмут Донецької області. Ворожих обстрілів зазнали Залізнянське, Дубово-Василівка, Берхівка, Бахмут, Іванівське, Ступочки, Костянтинівка, Кліщіївка, Залізне, Озарянівка, Майорськ, Південне та Нью-Йорк.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник продовжує атакувати позиції наших військ, здійснив декілька безуспішних наступів в напрямку Кам'янки, Красногорівки та Мар'їнки Донецької області. Здійснив артилерійські та мінометні обстріли районів населених пунктів Авдіївка, Ласточкине, Нетайлове, Водяне, Первомайське, Красногорівка, Невельське, Мар'їнка, Богоявленка, Новомихайлівка, Велика Новосілка, Нескучне та Вугледар.

Південь

На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 20 населених пунктів. Серед них – Времівка і Новопіль Донецької області; Комишуваха, Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Чарівне, Оріхів та Новоандріївка Запорізької області.

Також ворог спробував просуватися у напрямку Оріхового до селищ Мала Токмачка та Новоданилівка.

На Херсонському напрямку від артилерійського вогню російських окупаційних військ постраждало 25 населених пунктів Херсонської області, зокрема, Гаврилівка, Качкарівка, Веселе, Тягинка, Інженерне, Антонівка, Берегове та Херсон.

Додамо, що протягом минулої доби підрозділи Сил оборони знищили 11 іранських ударних БпЛА та 1 безпілотник типу "Зала". Наша авіація завдала 4 удари по районах зосередження окупантів. А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили один пункт управління, два райони зосередження живої сили противника та дві позиції протиповітряної оборони.

Сили оборони продовжують знищувати російських окупантів колосальними темпами. Так, станом на 28 лютого ЗСУ ліквідували 149 240 загарбників. Лише за минулу добу російська армія втратила 550 вояк, а також багато техніки.