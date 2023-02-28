Актуальную информацию о ситуации на фронте сообщили в Генштабе ВСУ по состоянию на утро 28 февраля. 24 Канал анализирует интерактивную карту боевых действий от DeepState.

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Какая ситуация на фронтах

За прошедшие сутки наши воины отбили более 60 атак противника на разных направлениях. В то же время противник нанес 8 ракетных и 32 авиационных удара. Совершил 85 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Угроза дальнейших ракетных ударов значительна по всей территории Украины.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр констатировала, что враг наращивает интенсивность штурмовых действий.

Север

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях формирование наступательных группировок врага не обнаружили. Оккупанты обстреляли населенные пункты Тимоновичи и Бериловка Черниговской области; Стариковое, Бруски, Бывалино, Кружок, Мануховка, Атинское, Порозок Сумской области и Красная Заря, Ветеринарное, Стрелка, Гатище, Волчанск и Волчанские Хутора Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях противник провел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Макеевка, Площадка, Кременная, Диброва и Белогоровка Луганской области. Совершил артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Двуречная, Лиман Первый, Гряниковка, Куриловка, Кисловка и Табаевка Харьковской области.

Восток

На Бахмутском направлении Силы обороны отразили атаки противника в районах населенных пунктов Васюковка, Орехово-Василовка, Берховка, Ягодное и Бахмут Донецкой области. Вражеские обстрелы подверглись Железнянскому, Дубово-Василевке, Берховке, Бахмуту, Ивановскому, Ступочкам, Константиновке, Клещиевке, Железному, Озаряновке, Майорску, Южному и Нью-Йорку.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник продолжает атаковать позиции наших войск, совершил несколько безуспешных наступлений в направлении Каменки, Красногоровки и Марьинки Донецкой области. Совершил артиллерийские и минометные обстрелы районов населенных пунктов Авдеевка, Ласточкино, Нетайлово, Водяное, Первомайское, Красногоровка, Невельское, Марьинка, Богоявленка, Новомихайловка, Большая Новоселка, Нескучное и Угледар.

Юг

На Запорожском направлении огневого поражения потерпели районы более 20 населенных пунктов. Среди них – Времивка и Новополь Донецкой области; Камышеваха, Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Волшебное, Орехов и Новоандреевка Запорожской области.

Также враг попытался продвигаться в направлении Орехово к поселкам Малая Токмачка и Новоданиловка.

На Херсонском направлении от артиллерийского огня российских оккупационных войск пострадали 25 населенных пунктов Херсонской области, в частности, Гавриловка, Качкаровка, Веселое, Тягинко, Инженерное, Антоновка, Берегово и Херсон.

Добавим, что за прошедшие сутки подразделения Сил обороны уничтожили 11 иранских ударных БпЛА и 1 беспилотник типа "Зола". Наша авиация нанесла 4 удара по районам сосредоточения оккупантов. А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили один пункт управления, два района сосредоточения живой силы противника и две позиции противовоздушной обороны.

Силы обороны продолжают уничтожать российских оккупантов колоссальными темпами. Так, на 28 февраля ВСУ ликвидировали 149 240 захватчиков. Только за минувшие сутки русская армия потеряла 550 солдат, а также многие техники.