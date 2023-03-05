На цьому наголосили в Інституті з вивчення війни. Аналітики зауважили, що росіяни, схоже, змогли собі забезпечити достатню позиційну перевагу. Але це не змусило українські війська відступити. Ба більше, ворог навряд чи зможе оточити Бахмут найближчим часом.

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Напруга у Бахмуті зростає

Укладачі звіту зазначили, що російські війська 4 березня поблизу Бахмута здійснили один обмежений підтверджений наступ. Напередодні в Інституті повідомляли, що українські сили, ймовірно, створюють умови для контрольованого бойового відходу. Мовиться про можливий розворот зі складних секторів східної частини міста. Як зазначають аналітики, "наразі не зрозуміло, чи ухвалило українське командування рішення про відхід".

Водночас російські джерела стверджують, що останніми днями підрозділи ПВК "Вагнера" змогли досягнути успіхів у північно-східному та східному Бахмуті. Мовляв, вони змогли створити тактично складний розворот у районах на півночі міста.

В Інституті звернули увагу, що українські офіційні особи підтвердили, що українські сили контролюють ситуацію у Бахмуті. Але слід розуміти, що обставини дедалі ускладнюються. Зокрема тому, що до міста відрядили найсучасніші та найпідготовленіші підрозділи вагнерівців, щоб проводити штурмові операції.

Укладачі звіту зауважили, що просування росіян у Бахмуті було повільним і поступовим. І що воно не дає підстав вважати, що ворогові вдасться оточити місто найближчим часом. Ба більше, лобовими атаками взяти його загарбникам не вдасться.

Водночас слід розуміти, що противник зміг просунутися достатньо близько до критично важливих наземних комунікацій з північного сходу. Це може загрожувати українським силам в умовах, якщо потрібно буде здійснювати розворот.

Аналітики зауважили, що мета розвороту – примусити противника полишити підготовлені оборонні позиції. Вона відрізняється від мети оточення, яка полягає в необхідності заманити в пастку та знищити сили ворога.

В Інституті зазначили, що росіяни, можливо, мали намір оточити українські сили в Бахмуті. Але отримали сигнал від українського командування, що воно, швидше за все, відступить, ніж піде на ризик оточення. Укладачі звіту додали, що наші захисники ще можуть утримувати свої позиції в Бахмуті.

Яка зараз ситуація у Бахмуті