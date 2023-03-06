Так, Пригожин закликає росіян вийти на протести 8 березня в Санкт-Петербурзі і "скинути" губернатора. "Вагнерівець" оприлюднив відповідну заяву у своєму телеграм-каналі, передає 24 Канал.
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Заява Пригожина
Ватажок найманців заявив, що, мовляв, у Бахмуті легше їздити, ніж в Санкт-Петербурзі.
У Пітері треба всім пересісти на БМП, або, нарешті, вже вигнати поганою мітлою губернатора... Нам його підсунули, і ми сидимо, майже чотири роки терпимо це свавілля,
– сказав Пригожин.
У вагнерівських пабліках поширили заяву Пригожина та закликали виходити на мітинг, вимагаючи відставки Бєглова. Акцію окупанти почнуть 8 березня о 12:00.
Заклики Пригожина / Скриншоти з мережі:
Конфлікт Бєглова та Пригожина
Очільник ПВК "Вагнер" давно має конфлікт з мером Санкт-Петербурга. Раніше Пригожин заявив у генпрокуратуру, що Бєглов "створив злочинну спільноту з метою розграбування держбюджету", а пізніше вимагав перевірити його за статтею про держзраду.
Натомість Бєглов розповідав, що "відомий бізнесмен" "обкрадає дітей" у сфері громадського харчування у Петербурзі. Щоправда, прізвища Пригожина не називав.
Внутрішні конфлікти у Росії
- Зазначимо, що в Пригожина є конфлікти не тільки з Бєгловим. Зокрема, публічні перепалки виникають і з міністром оборони Сергієм Шойгу. Однак такі сварки лише наближають розпад держави-агресорки.
- Наприклад, Пригожин наїхав на Шойгу через брак снарядів для своїх найманців. Вони зазнають величезних втрат. Міноборони Росії спростувало заяви Пригожина і звинуватило його у брехні.
- На брехню міноборони Росії Пригожин відповів, що їхні заяви – "плювок" у бік ПВК "Вагнера".