Так, Пригожин закликає росіян вийти на протести 8 березня в Санкт-Петербурзі і "скинути" губернатора. "Вагнерівець" оприлюднив відповідну заяву у своєму телеграм-каналі, передає 24 Канал.

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Заява Пригожина

Ватажок найманців заявив, що, мовляв, у Бахмуті легше їздити, ніж в Санкт-Петербурзі.

У Пітері треба всім пересісти на БМП, або, нарешті, вже вигнати поганою мітлою губернатора... Нам його підсунули, і ми сидимо, майже чотири роки терпимо це свавілля,

– сказав Пригожин.

У вагнерівських пабліках поширили заяву Пригожина та закликали виходити на мітинг, вимагаючи відставки Бєглова. Акцію окупанти почнуть 8 березня о 12:00.

Заклики Пригожина / Скриншоти з мережі:

Конфлікт Бєглова та Пригожина

Очільник ПВК "Вагнер" давно має конфлікт з мером Санкт-Петербурга. Раніше Пригожин заявив у генпрокуратуру, що Бєглов "створив злочинну спільноту з метою розграбування держбюджету", а пізніше вимагав перевірити його за статтею про держзраду.

Натомість Бєглов розповідав, що "відомий бізнесмен" "обкрадає дітей" у сфері громадського харчування у Петербурзі. Щоправда, прізвища Пригожина не називав.

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