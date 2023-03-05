Політтехнолог Михайло Шейтельман зазначив, що це відео Пригожин записав 3 тижні тому. Про це він розповів 24 Каналу. За його словами, таку інформацію повідомив терорист Ігор Гіркін.

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Пригожин або заспокоївся, або замовк

Шейтельман зазначив, що був такий епізод у війні, коли Міноборони Росії позбавило ПВК "Вагнер" можливості отримувати снаряди, поповнення та пересуватися авіацією.

У той час Пригожин зробив інформаційну кампанію проти Міноборони. Тоді під час виступу Путіна в "Лужниках" "тролі" Пригожина тролили очільника Кремля, вимагаючи надання снарядів "вагнерівцям",

– нагадав політтехнолог.

Він зазначив, що з того часу ця інформаційна кампанія затихла.

Або їм надали снаряди і Пригожин заспокоївся, або йому дали по голові і він замовк,

– вважає експерт.

На його думку, відео, в якому Пригожин залякує, що в разі відступу "вагнерівців" під Бахмутом "розвалиться весь фронт і відкриється дорога до російських кордонів", може бути цілком правдивим.

Пригожин набирає лише штурмовиків

Шейтельман вважає, що самостійно відступити від Бахмуту "вагнерівці" не можуть. Адже Пригожин позиціонує себе, як справжнього бійця.

Інші відступають, а ПВК "Вагнер" лише наступає. Він набирає до лав свої армії тільки штурмовиків. В нього немає бійців, які вміють відступати,

– зауважив він.

Проте політтехнолог припустив, якщо Пригожину не надавати снарядів, поповнення, "вагнерівці" не зможуть воювати. Однак невідомо, чи надали Пригожину снаряди, чи ні. Також невідомо, чому саме зараз було опубліковано це відео Пригожина.

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Можливо у той час, коли воно було записано, 3 тижні тому, він це відео направив в Міноборони, речнику Путіна тощо. Можливо воно було зроблено не для публічного оприлюднення,

– повідомив Шейтельман.

На його думку, терорист Гіркин бачив це відео саме тоді. А зараз, коли Пригожин вже замовк, це відео могли "злити" його вороги зокрема з Міноборони, з яким у власника ПВК "Вагнер" жорсткий конфлікт.

"І тепер в очах адміністрації Путіна Пригожин виглядає, як людина, якій дали по голові, щоб він замовчав, а він продовжує жалітися на відсутність снарядів", – резюмував Михайло Шейтельман.

ПВК "Вагнер": коротко