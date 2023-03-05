Политтехнолог Михаил Шейтельман отметил, что это видео Пригожин записал 3 недели назад. Об этом он рассказал 24 Каналу. По его словам, такую информацию сообщил террорист Игорь Гиркин.

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Пригожин или успокоился, или умолк

Шейтельман отметил, что был такой эпизод в войне, когда Минобороны России лишило ЧВК "Вагнер" возможности получать снаряды, пополнения и передвигаться с помощью авиации.

В то время Пригожин предпринял информационную кампанию против Минобороны. Тогда во время выступления Путина в "Лужниках" "тролли" Пригожина троллили главу Кремля, требуя предоставления снарядов вагнеровцам,

– напомнил политтехнолог.

Он отметил, что с тех пор эта информационная кампания затихла.

Либо им предоставили снаряды, и Пригожин успокоился, либо ему дали по голове, и он замолчал,

– считает эксперт.

По его мнению, видео, в котором Пригожин запугивает, что в случае отступления вагнеровцев под Бахмутом "развалится весь фронт и откроется дорога к российским границам", может быть вполне правдивым.

Пригожин набирает только штурмовиков

Шейтельман считает, что самостоятельно отступить от Бахмута вагнеровцы не могут. Ведь Пригожин позиционирует себя как настоящего бойца.

Другие отступают, а ЧВК "Вагнер" только наступает. Он набирает в свои армии только штурмовиков. У него нет бойцов, умеющих отступать,

– заметил он.

Однако политтехнолог предположил, если Пригожину не предоставлять снаряды, пополнение, то вагнеровцы не смогут воевать. Однако неизвестно, предоставили ли Пригожину снаряды или нет. Также неизвестно, почему именно сейчас опубликовано это видео Пригожина.

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Возможно, в то время, когда оно было записано, 3 недели назад, он это видео направил в Минобороны, пресс-секретарю Путина и т. д. Возможно, оно было сделано не для публичной огласки,

– сообщил Шейтельман.

По его мнению, террорист Гиркин видел это видео именно тогда. А сейчас, когда Пригожин уже замолчал, это видео могли "слить" его враги, в частности из Минобороны, с которым у владельца ЧВК "Вагнер" жесткий конфликт.

"И теперь в глазах администрации Путина Пригожин выглядит как человек, которому дали по голове, чтобы он замолчал, а он продолжает жаловаться на отсутствие снарядов", – резюмировал Михаил Шейтельман.

ЧВК "Вагнер": коротко